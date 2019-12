In Serie A sognano, la promessa: “Gli arabi potrebbero comprare un club italiano”

Domani si giocherà la Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio a Riad. Uno degli uomini che ha contribuito a rendere forte il ‘marchio’ Italia in Arabia Saudita è Romy Gai, l’ex uomo del marketing bianconero e attualmente a capo della Awe Sport International.

Romy Gai, intervistato da TuttoSport, ha parlato dell’importante evento di domani, dell’importanza di Cristiano Ronaldo, della questione donne negli stadi e di tanti altri argomenti. Il più importante forse, però, riguarda una sorta di apertura, una mezza promessa. A precisa domanda: “Considerata la passione per il calcio italiano, c’è la possibilità che un saudita acquisti un club italiano?”, Romy Gay risponde. “Certo. Di recente, l’ex ministro dello Sport ha acquisito l’Almeria nella Liga. Non sono a conoscenza di trattative con club italiani in questo momento, ma dopo tutto, qualora fossero in corso, sarebbero coperte dal necessario riserbo. Diciamo che non sono da escluder e investimenti arabi nel calcio italiano“.