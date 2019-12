Serie A, la classifica è cortissima: per lo scudetto sarà “Una poltrona per tre”, l’analisi del calendario

La classifica di Serie A è cortissima. Il campionato sta riservando tantissime sorprese. Già il fatto che la Juventus non sia in testa è una notizia. Ad inizio stagione si sapeva che l’Inter si sarebbe potuta inserire nella lotta per i piani alti ma era difficile aspettarsi una squadra già pronta ad assimilare in concetti di Conte e a riproporli sul campo. I nerazzurri mantengono due lunghezze di vantaggio sui bianconeri. E quella che sembrava una corsa a due fino a poco tempo fa è diventata a tre dopo la vittoria della Lazio sulla Juventus. Una dietro l’altra in ordine alfabetico, uguale in classifica. I biancocelesti preferiscono rimanere umili e continuare a lavorare in silenzio e sottotraccia come fatto finora. Ma il fatto di essere lì, a meno 3 dalla Juve e a -5 dall’Inter, non è casuale. La Lazio è una squadra costruita con sagacia e competenza in un ambiente capace di aspettare. Ricordiamo che Simone Inzaghi era praticamente esonerato alla fine del primo tempo contro l’Atalanta. Nella ripresa arrivò la rimonta e da lì è iniziata un’altra stagione. Quindi una poltrona per tre.

Analizzando il calendario emergono diverse cose interessanti. L’Inter, ad esempio, da qui alla diciannovesima giornata, affronterà Fiorentina e Napoli in trasferta, Genoa e Atalanta in casa. Non certo impegni semplici. La squadra di Montella deve assolutamente ottenere i tre punti e molto probabilmente ritroverà il suo capitano, German Pezzella, in dubbio la presenza di Franck Ribery. I viola restano una squadra da temere. Il Genoa è coinvolto nella lotta salvezza e arriverà all’appuntamento con l’Inter dopo il Derby della Lanterna. Il Napoli di Gattuso è tutto da scoprire ma sicuramente un vecchio cuore rossonero darà battaglia per vincere il suo personalissimo “derby”. L’Atalanta non ha paura di nessuno, nemmeno in trasferta. Impegni difficili per l’Inter, che potrebbe trovare qualche stop durante il suo cammino.

Calendario non semplice anche per la Juventus. Tre punti quasi scontati contro l’Udinese, poi arrivano Sampdoria in trasferta, Cagliari in casa e Roma all’Olimpico, in mezzo la Supercoppa Italiana contro la Lazio. Un mese intenso per i bianconeri, chiamati a rispondere sul campo alle ultime critiche.

Calendario più abbordabile per la Lazio. Impegno in Sardegna contro il sorprendente Cagliari alla prossima, gara di Supercoppa, poi Brescia fuori, Verona in casa e Napoli in casa. Impegni da prendere con le molle, ma che potrebbero portare i biancocelesti ancor più vicini alla vetta, rivali permettendo.

Dando una rapida occhiata alle altre posizioni della classifica si capisce come si entra in un mese decisivo per Champions, Europa League e salvezza. E’ bagarre in queste zone. Cagliari, Roma e Atalanta su tutte per la Champions, ma Napoli e Milan puntano a rientrare. Nella seconda metà della classifica 10 squadre in 9 punti. Dal Verona undicesimo alla Spal ultima la sfida salvezza è più accesa che mai e nessuno può dirsi tranquillo.

Insomma, una Serie A avvincente come mai negli ultimi anni dominati dalla Juve. Le prossime 4 gare diranno molto sui reali valori e sugli obiettivi delle squadre. Intanto da spettatori non resta che sedersi e godersi lo spettacolo. Nelle sale è già in programma il prossimo film di Natale: “Scudetto, una poltrona per tre“.