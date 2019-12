Serie A, le ultime dai campi: si ritorna al lavoro, tra infermeria e Coppa Italia

SAMPDORIA – Rientrata in mattinata a Genova dopo aver pernottato a Cagliari (il volo charter per il rientro post-gara non è potuto decollare a causa della nebbia), la Sampdoria ha svolto al “Mugnaini” di Bogliasco una seduta rigenerante. Sul fronte dell’infermeria prima leggera sessione atletica sul campo per Federico Bonazzoli; terapie e fisioterapia per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli. Intanto a Poznan Bartosz Bereszynski prosegue il percorso di recupero post-intervento chirurgico. Il programma della squadra prevede per domani allenamento mattutino, mentre la ripartenza per la Sardegna, dove giovedì sera è in agenda la sfida di Coppa Italia, è stata posticipata a giovedì mattina.

ATALANTA – Atalanta al lavoro a Zingonia per preparare la sfida di sabato alle 15, al Gewiss Stadium, contro il Verona. Per i nerazzurri esercizi in palestra e lavoro con la palla. De Roon e Kjaer hanno lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

LECCE – Seduta di rifinitura per il Lecce che, reduce dalla vittoria di Firenze, prepara la gara di Coppa Italia in programma domani in casa della Spal. Allenamento presso il Centro Tecnico di Coverciano per i giallorossi di Liverani che per il ritiro ha convocato l’intera rosa della prima squadra, aggregando anche i quattro Primavera Rimoli (numero maglia 35), Monterisi (numero maglia 15), Maselli (numero maglia 34), Palumbo (numero maglia 36). Hanno seguito un programma di lavoro differenziato Dumancic, Farias, Mancosu e Meccariello.

LAZIO – La Lazio prosegue la preparazione per il big match di sabato sera, quando nell’anticipo della 15ª giornata di Serie A sfiderà la Juventus allo stadio Olimpico. L’impegno con i bianconeri è un banco di prova importante per la squadra di Inzaghi, che mantiene saldamente il 3° posto e deve difendersi dalle inseguitrici Roma e Cagliari. Una buona e una cattiva notizia sono arrivate dall’allenamento di questa mattina nel centro sportivo di Formello. Leiva si è allenato insieme al resto del gruppo, dopo un giorno di riposo extra: il brasiliano era stato costretto a lasciare il campo nella vittoria con l’Udinese e c’era qualche timore su un possibile guaio muscolare. Pericolo scongiurato (soltanto crampi e stanchezza), l’ex Liverpool agirà in cabina di regia con la Juventus. Meno confortante, invece, è l’assenza di Luis Alberto per il secondo giorno consecutivo. Da parte dello staff medico biancoceleste non sono arrivati chiarimenti circa le condizioni dello spagnolo, che Inzaghi sta gestendo al meglio per evitare problemi fisici più gravi. Potrebbe tornare a lavorare domani quando scatteranno le prime prove tattiche. Gli infortunati sono Patric (stiramento al polpaccio), Lukaku (versamento al ginocchio), Berisha (nuovo stop muscolare) e Marusic che, però, è vicino al rientro: il montenegrino si è allenato in modo differenziato e punta a tornare tra i convocati per la gara con la Juventus.

JUVENTUS – A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, il centrocampista della Juventus Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania. Lo rende noto il club bianconero. Intanto la squadra ha cominciato oggi pomeriggio la settimana lavorativa che porta alla sfida di sabato sera all’Olimpico di Roma, contro la Lazio. Il gruppo si è ritrovato alla Continassa per lavorare su possesso palla, senza tralasciare l’aspetto atletico (aerobico nel dettaglio) e la consueta partita. Ha lavorato con il gruppo, per tutta la sessione, Adrien Rabiot. Domani la seduta è prevista al mattino.

NAPOLI – Allenamento pomeridiano per il Napoli che prepara il match di sabato in casa dell’Udinese. Per gli azzurri, che da domani saranno in ritiro, seduta a Castelvolturno con riscaldamento e partitella a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con esercitazioni a tiro. Allan ha fatto terapie. Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Ghoulam e Tonelli. Mertens non si è allenato per un attacco influenzale.

PARMA – Mattinata di allenamento per il Parma di Roberto D’Aversa che ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di giovedì contro il Frosinone, valido per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Per i crociati lavori di prevenzione seguiti da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. Terapie per Gervinho, Alberto Grassi e per Yann Karamoh. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese.