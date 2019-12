Serie A, le ultime dai campi di allenamento: novità per Szczesny, Quagliarella e Joronen

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

Juventus – Juventus verso la penultima fatica del 2019. Reduci dalla vittoria per 3-1 contro l’Udinese, i bianconeri di Maurizio Sarri hanno già iniziato a preparare la partita di mercoledì sera quando, alle 18.55, incontreranno la Sampdoria nell’anticipo della diciassettesima giornata di campionato. Ronaldo e compagni giocheranno prima delle rivali visto che domenica 22 saranno poi impegnati a Riyadh, in Arabia Saudita, nella Supercoppa italiana contro la Lazio. Per la sfida contro i blucerchiati l’allenatore Sarri ritroverà Pjanic e Cuadrado ma non avrà a disposizione Bentancur per squalifica. Certa anche l’assenza di Szczesny, infortunatosi prima della gara con l’Udinese: oggi il portiere polacco è stato sottoposto al J Medical ad alcuni esami che hanno evidenziato un lieve risentimento al muscolo pettorale destro. Le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno dopo giorno, è in fortissimo dubbio anche per la Supercoppa e a Marassi sarà ancora rimpiazzato da Buffon.

Milan – Primo allenamento settimanale a Milanello, questa mattina, in vista della prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l’Atalanta a Bergamo, domenica 22 dicembre alle 12.30, per l’ultimo impegno del 2019. Milan di Stefano Pioli in palestra alle 11, dove ha iniziato il lavoro con l’attivazione muscolare, per poi dividersi in due gruppi: il primo, formato dai giocatori impiegati nel pari con il Sassuolo, ha proseguito il defaticante in palestra; il secondo, invece, è uscito sul campo rialzato per disputare un’amichevole di tre tempi da 20 minuti ciascuno contro l’Under 18 rossonera: 7-0 il risultato finale grazie alle doppiette di Caldara e Leão e le reti firmate da Rebic, Castillejo e Calabria. Domani giornata di riposo, ripresa dei lavori agli ordini di Pioli nel pomeriggio di mercoledì 18.

Sampdoria – Due giorni all’anticipo casalingo di mercoledì contro la Juventus e in casa Sampdoria prosegue la preparazione. Tre i gruppi di lavoro al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco secondo le disposizioni di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. I blucerchiati maggiormente impiegati sabato sera, compreso Fabio Quagliarella, hanno svolto una seduta rigenerativa con esercitazioni atletiche e tecniche, lavori personalizzati in palestra prima e dopo il lavoro sul campo 2. Tutti gli altri disponibili, compreso Jakub Jankto, hanno svolto una seduta completa: attivazione atletica, sviluppi tattici e partite a tema. Aggregati i giovani Davide Canovi, Alessandro Casanova, Andreas Chrysostomou, Adam Obert, Marco Pompetti e Robert Veips. Terapie e fisioterapia per Albin Ekdal, mentre Edgar Barreto, Bartosz Bereszynski e Andrea Bertolacci hanno seguito i rispettivi protocolli di recupero agonistico. Federico Bonazzoli ha svolto il programma di recupero atletico.

Bologna – Ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti verso Lecce per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La sfida è in programma domenica pomeriggio alle 15 al Via del Mare. Seduta defaticante per i titolari di ieri, protagonisti del 2-1 casalingo contro l’Atalanta, partitella insieme ai ragazzi della Primavera per gli altri. Roberto Soriano ha lavorato in gruppo con i compagni. Terapie per Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Lo rivela una nota della società felsinea.

Brescia – Penultimo allenamento questo pomeriggio a Torbole Casaglia per il Brescia di Eugenio Corini prima del recupero della sfida con il Sassuolo. La squadra ha sostenuto una intensa sessione di lavoro improntata sugli aspetti tecnico-tattici. Alla sessione non hanno preso parte Emanuele Ndoj e Jesse Joronen. Il centrocampista non ha smaltito i postumi della contusione subita alla caviglia in occasione della gara di sabato con il Lecce. Per il portiere persistono problemi a recuperare dopo il trauma subito invece nella gara di Ferrara contro la Spal. Entrambi verranno valutati attentamente una volta ancora dallo staff medico domani mattina quando alle 11 è in programma l’allenamento di rifinitura. La sensazione è che entrambi non riescano a recuperare per la gara con gli emiliani. Corini ha già pronte le alternative: tra i pali ci sarà la conferma di Enrico Alfonso mentre al posto del mediano albanese giocherà Spalek sulla trequarti con l’arretramento a centrocampo di Romulo. Per il resto il tecnico bresciano riproporrà la stessa formazione salvo rimettere nell’undici di partenza Cistana al posto di Mangraviti in difesa.