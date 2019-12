Serie B, clamorosa novità a partire dal girone di ritorno: cambia tutto [DETTAGLI]

Ancora una giornata e la Serie B si fermerà per la pausa. Quella di domani, 29 dicembre, sarà l’ultima gara prima della sosta. Nel frattempo arrivano delle novità. Con la prima giornata di ritorno inizierà la fase sperimentale del Var in Serie BKT. Il primo campo dove inizierà l’off-line – informa la Lega B – sarà infatti quello di Cremona dove sarà di scena il Venezia, quindi via via tutti gli altri campi della Serie BKT, per arrivare al termine del campionato pronti per inserire la tecnologia nei playoff/playout, preludio per l’introduzione definitiva nella prossima stagione sportiva.

Infine, novità di questi giorni, la formazione sarà rivolta anche a tutti gli assistenti arbitrali nell’ipotesi di un loro utilizzo come Avar nella prossima stagione sportiva: “La formazione degli assistenti arbitrali come Avar – dice il presidente della Lega B Mauro Balata -, permetterà di uniformarci alla Serie A e alla Can A e agli stessi assistenti di essere già pronti per ricoprire il ruolo di Avar nella nostra categoria e in quella superiore in caso di eventuale promozione”. “Anche questo – conclude il numero uno della Lega B – dimostra come siamo sempre proiettati a lavorare per la crescita del sistema, ed è per questo che ci attendiamo un contributo dalla Federazione per il ruolo di formazione come promesso dal presidente Federale durante la sua partecipazione al consiglio direttivo del 7 novembre a Benevento”.