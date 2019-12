Serie B, rinviata Spezia-Cremonese: il motivo

Rinviata Spezia-Cremonese – Si avvicina sempre di più una giornata importante valida per il campionato di Serie B, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo la partita valida per la 17/a giornata del campionato di Serie B in proramma domani alle 21 allo stadio Picco non si giocherà, il match è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore. Su tutta la Liguria è prevista allerta rossa, la decisione è arrivata negli ultimi minuti dal Prefetto, Antonio Lucio Garufi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi alla presenza dei rappresentanti di Provincia, Comune, forze dell’ordine e Spezia calcio.