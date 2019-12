Sfottò clamoroso del Dortmund alla Juventus: l’annuncio di Haaland fa il giro del web [VIDEO]

Nella giornata di ieri si è verificata una clamorosa notizia di mercato, si è deciso il futuro dell’attaccante Haaland. Il calciatore è considerato come uno dei migliori prospetti in circolazione, stagione veramente da incornicare con la maglia del Salisburgo. La Juventus aveva avviato i contatti e sembrava veramente ad un passo dal colpo, poi l’inserimento del Borussia Dortmund che ha sbaragliato la concorrenza, è stata pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro ma tra ingaggio e commissioni l’operazione è stata molto più onerosa. Il club tedesco ha annunciato l’arrivo di Haaland anche attraverso un video, lo sfottò nei confronti della Juventus è stato clamoroso, il Dortmund ha messo in evidenza il colpo piazzato con immagini veramente esilaranti di scherno nei confronti del club bianconero e dello United.