Shock nel mondo calcio, ex calciatore stroncato da infarto: morto ex Nazionale al fianco di Mancini [NOME e DETTAGLI]

E’ un giorno triste per il mondo del calcio, una notizia che ha sconvolto tutti. Un attacco cardiaco ha procurato la morte a soli 55 anni di Marco Lucchetta, ex calciatore della Nazionale giovanile di calcio che al momento del decesso si trovava in Austria. Cresciuto nel vivaio della Pievigina, ha esordito in Serie C1 a 16 anni poi era stato convocato anche in Nazionale al fianco di Roberto Mancini, attuale Ct della Nazionale di calcio. Diverse esperienze anche Oltreoceano poi aveva deciso di trasferirsi definitivamente in Austria con la compagna dedicandosi al lavoro di imprenditore. Appena due mesi fa Lucchetta aveva perso la mamma, adesso questa nuova tragedia per gli altri tre fratelli. I funerali si svolgeranno domani, sabato 28 dicembre, alle ore 15 nel Duomo di Pieve di Soligo.