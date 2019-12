Sorteggi Champions League, il commento a caldo: pregi e difetti delle avvesarie delle italiane

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Sono andati in scena i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Champions League, la competizione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni. Si candida ad essere protagonista la Juventus, la squadra di Maurizio Sarri ha già dimostrato una forma importante nella fase a gironi, percorso quasi netto per una squadra che ha sempre di più consapevolezza anche in campo internazionale, tra le italiane è la squadra più accredita ad arrivare fino in fondo, l’urna è stata anche benevola con i bianconeri che dovranno vedersela con il Lione. Continua il sogno dell’Atalanta che ha conquisto una storica qualificazione agli ottavi di finale ed adesso affronta il Valencia, fortuna per i nerazzurri che hanno tutte le chance di qualificarsi per i quarti. Molta sfortuna per il Napoli che sta attraversando un momento non entusiasmante e che ha da poco cambiato allenatore, contro il Barcellona sarà difficile ma non impossibile.

LIONE-JUVENTUS

E’ andata bene con il sorteggio Champions? “Sì, decisamente. Ho visto ottavi di finale che sono veramente fuochi d’artificio. Bene, non ci possiamo lamentare, l’anno scorso è andata peggio con l’Atletico Madrid. Oggi possiamo essere contenti anche se in Champions League, se non arrivi in forma tra febbraio e marzo, non passi di sicuro. I precedenti con il Lione? numeri non contano niente, importa la forma di quel momento. Questa è una cosa molto importante, su cui stiamo attenti e stiamo lavorando”. Lo ha detto il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ai microfoni di Sky Sport. “Cercheremo di studiarli, il nostro staff tecnico è molto bravo e sanno come affrontare gli avversari. Mi aspettavo una squadra inglese”.

“Dovremo giocare due partite perfette. Avremo bisogno di essere un blocco compatto, coinvolgendo tutto il gruppo. Ma dovremo anche essere molto realistici”. E’ invece la reazione di Juninho Pernambucano, ds del Lione.

La Juventus parte nettamente in vantaggio, la squadra bianconera ha pescato la squadra più debole di quelle in corsa. Anche ln campionato il Lione non sta di certo entusiasmando, al momento occupa l’ottava posizione ed è lontanissimo dalla vetta. Si è qualificato agli ottavi di finale ed anche con un pò di fortuna, il girone con Lipsia, Benfica e Zenit è stato quello più debole. Inoltre il Lione deve fare i conti con qualche infotunio di troppo, nelle ultime ore ha perso due pedine fondamentali come Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide. A questo punto gli uomini più insidiosi sono Moussa Dembele e Houssem Aouar, i punti deboli sono tanti, dalla difesa ‘ballerina’ fino alla mancanza di alternative. La Juventus non deve però commettere l’errore di sottovalutare l’avversario, in Champions League non si sono partite facili, ricordiamo che anche nella scorsa stagione in tanti hanno ‘esultato’ per aver pescato l’Ajax, tutti sappiamo poi come è andata a finere. Le due squadre comunque non sono paragonabili con quell’Ajax che era ricco di talento.

ATALANTA-VALENCIA

“Siamo contenti di cio’ che stiamo facendo. Il sorteggio poteva andare peggio. E’ una grandissima esperienza e un grande regalo per i tifosi. Valencia? Per me era l’ideale anche se e’ una squadra tosta e di esperienza”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi. “Per gli altri e’ una cosa normale essere qui, per noi e’ straordinario, sono esperienze che permettono al club di migliorare – ha detto Percassi -. Abbiamo visto le prime tre gare come sono andate, poi ci siamo rifatti nella seconda fase. Siamo nettamente migliorati. Mercato? Preghiamo che e’ meglio. Poi avremo il tempo di fare una serie di ragionamenti. Di concerto con il mister, se vedremo delle occasioni per migliorare, le coglieremo”.

Sorteggio fortunato dunque anche per l’Atalanta, il Valencia è assolutamente una squadra alla portata. Il club spagnolo si è qualificato in un girone difficile ma comunque non irresistibile, il Chelsea è una squadra normale mentre la grande sorpresa è stata l’eliminazione dell’Ajax. Anche in questo caso il Valencia deve fare i conti con tanti infortuni, è una squadra molto altalenante, in Liga occupa solamente l’ottava posizione. L’uomo più pericoloso è sicuramente l’attaccante Rodrigo.

BARCELLONA-NAPOLI

“Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura”. Sono le parole di Rino Gattuso, via social, commenta il sorteggio degli ottavi di Champions che ha riservato al suo Napoli il Barcellona di Messi.

Sorteggio sicuramente sfortunato per il Napoli che ha pescato una delle squadre più forti in circolazione. Inutile sottolineare le qualità della squadra blaugrana, completa in tutti i reparti che ha in Messi e Suarez sicuramente i calciatori in grado di fare la differenza. Un piccolo punto debole è rappresentato dalla partite in trasferta dove spesso rischia e non riesce a conquistare bottino pieno.