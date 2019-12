Sorteggi Europa League, le avversarie di Inter e Roma: pregi e difetti di Ludogorets e Gent

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – Sono andati in scena i sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha decretato gli accoppiamenti per la fase successiva del torneo e per le italiane rimaste si entra nel vivo del torneo. Inter e Roma possono giocarsela senza dubbio per la vittoria finale, sono tra le squadre favorite grazie anche ad un sorteggio molto favorevole. I nerazzurri trovano sul proprio cammino i bulgari del Ludogorets, mentre la compagine capitolina dovrà vedersela con i belgi del Gent.

Ludogorets-Inter

Il gruppo di Antonio Conte ha dalla sua parte tutti i favori del pronostico, almeno sulla carta ha grandi possibilità di superare il turno. Il Ludogorets comunque è una squadra da non sottovalutare: comanda il campionato in Bulgaria, gioca un calcio propositivo e votato all’attacco. Claudiu Keseru e Jody Lukoki sono le stelle della squadra, solo in Europa League hanno realizzato insieme 7 gol. Il rumeno in particolar modo è il bomber della squadra con 16 marcature realizzate in 25 incontri. La difesa invece è il punto debole, avendo incassato 10 reti nelle 6 partite del girone. L’allenatore non sarà Stanislav Genchev, per la panchina il ceco Pavel Vrba, che nel 2020 inizierà la propria avventura. Passaggio agli ottavi alla portata per l’Inter, ma occhio ai precedenti: nel febbraio 2014 il Ludogorets eliminò la Lazio proprio ai sedicesimi.

Roma-Gent

Sorteggio che può dirsi fortunato anche per la banda di Paulo Fonseca, che però dovrà giocare l’andata in casa e il ritorno in trasferta essendosi qualificata da seconda nel girone. Il Gent in campionato è terzo, possiede un buon attacco e una difesa abbastanza solida. Il bomber della squadra è Roman Yaremchuk, l’ucraino è autore di 17 reti in 28 presenze, Smalling e compagni dovranno tenere alta la concentrazione per contrastarlo. La stella invece è il 19enne Jonathan David, il canadese di origini statunitensi ha già un valore di 20 milioni di euro. Una bella realtà da rispettare e affrontare con la giusta concentrazione per non cadere in clamorosi strafalcioni.