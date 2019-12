Dalla Spagna spaventano la Juventus, clamorosa bomba su Cristiano Ronaldo! [DETTAGLI]

Una prima parte di stagione, la sue seconda in Italia, un po’ turbolenta. Un discreto inizio e una chiusura di anno tutto sommato buona. Ma è quanto accaduto “nel mezzo” ad aver potuto scuotere Cristiano Ronaldo. Una convivenza con Sarri tutta da interpretare e che forse solo adesso sta cominciando ad “ingranare”. Alcune prestazioni sottotono, molto nervosismo e le sostituzioni anticipate a cui il portoghese non era abituato da un po’.

Tanto è bastato a far smuovere, dalla Spagna, strane “sensazioni”. La bomba proveniente oltre Italia è destinata a far spaventare i tifosi della Juventus. Secondo quanto riferisce il portale iberico “Diario Gol”, infatti, CR7 nelle ultime settimane si è interrogato in merito al suo futuro. Balenano alcune idee nella sua testa, tra cui anche quella di lasciare i bianconeri la prossima estate.

Sembra a nostro avviso, almeno per il momento, qualcosa di complicato. Sta di fatto che il sito spagnolo prova ad azzardare anche la possibile decisione di Ronaldo. Ci sarebbero 3 squadre interessate “indirettamente” e una di queste potrebbe essere la sua prossima destinazione: il Manchester United, da cui è diventato grande; lo Sporting Lisbona, in cui vorrebbe chiudere dopo aver iniziato da giovanissimo, e il Paris Saint Germain.