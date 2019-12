Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: due giornate a Balkovec

Squalificati Serie B – L’ultima giornata del campionato di Serie B ha portato importanti indicazioni, continua la battaglia sempre più avvincente per ottenere la promozione nel massimo campionato. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato sei giocatori dopo le gare della 16esima giornata del campionato di Serie B. Due giornate di stop per Balkovec (Empoli); una giornata di squalifica per Golemic (Crotone), Calo (Juve Stabia), Camporese (Pordenone), Jaroszynski (Salernitana), Maggiore (Spezia). Tra gli allenatori una giornata di squalifica per Mandelli (Chievo Verona), Oddo (Perugia). Tra le societa’, ammenda di 10.000 euro all’Ascoli; 2.000 alla Salernitana e 1.500 al Cittadella.