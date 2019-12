Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo: assenze per Catanzaro, Catania e Cesena

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

SQUALIFICATI SERIE C – Il giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare della diciannovesima giornata d’andata, ha fermato 38 giocatori.

article

10380123

get_the_title

Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo: in tre fermati per 2 turni

SQUALIFICATI SERIE C – Il giudice sportivo di Serie C, in relazione alle gare…

https://www.calcioweb.eu/2019/12/squalificati-serie-c-giudice-sportivo/10380123/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/10/10562569_small.jpg

Squalificati Serie C

Articoli Home