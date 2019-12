Stoke City in difficoltà? Nessun problema: la geniale (e folle) trovata di un tifoso del club inglese

Lo Stoke City è un celebre club inglese, il più antico della storia britannica, venuto alla ribalta nei primi anni ’70 per aver vinto una Coppa di Lega inglese e tornato in auge sul finire degli anni 2000 quando, tornato in Premier League, si è dimostrato avversario ostico per tutti. In particolare, la città di Stoke-on-Trent è nota in Inghilterra per il forte vento che soffia durante le gare interne al Bet365 Stadium, motivo per cui, negli anni di Premier, le celebri rimesse laterali lunghe di Rory Delap hanno permesso allo Stoke di segnare tantissimi gol. Bene, oggi lo Stoke è in difficoltà. Retrocesso nella stagione 2017-2018 il club biancorosso non naviga in buone acque nella Championship, la seconda divisione inglese. Ultimo posto a 18 punti e salvezza lontana.

I meravigliosi tifosi dei Potters (i vasai) non hanno mai fatto mancare il loro apporto, ma nonostante questo il club non riesce a risollevarsi dalle zone calde della classifica. E anche la pazienza dei supporter inglesi ha un limite. Nel dettaglio, uno dei tifosi dello Stoke, scontento per le prestazioni della squadra, ha preso una decisione drastica. Questo genio ha messo in vendita il club su Ebay, celeberrima piattaforma di vendite e aste online. Chissà se qualcuno risponderà all’annuncio. Nel frattempo auguriamo allo Stoke e ai suoi simpatici tifosi di risollevarsi al più presto e di tornare in Premier League.