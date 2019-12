Supercoppa italiana, la novità per il futuro è affascinante: ecco cosa potrebbe accadere dal prossimo anno

Domenica si giocherà la Supercoppa italiana. A contendersela saranno Juventus e Lazio. Dopo aver visto il “trasloco” in Arabia Saudita potremmo assistere a breve ad un’altra novità. La Lega Serie A sta studiando il modello spagnolo per provare ad adottare anche in Italia la formula a 4 squadre. In cosa consiste? Anziché la classica sfida tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia ci sarebbero altre due squadre a contendersi il trofeo: la finalista perdente della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato.

Perché cambiare formula?

Un primo motivo potrebbe essere per aumentare lo spettacolo. Vi ricordate la vecchia Intercontinentale. Ora c’è il Mondiale per club, un torneo allargato per allestire una vera e propria esibizione in cui le diverse squadre dei continenti si sfidano per salire sul tetto del mondo. Allo stesso modo, allargare la Supercoppa potrebbe andare in questa direzione. Il secondo motivo, anche se in termini di importanza sarebbe il primo, è quello economico. Come rivela il “Corriere dello Sport” il calcio spagnolo ricaverà 30 milioni (10 a partita) dalla formula della Supercoppa. Si affronteranno nel mini-torneo Barcellona, Valencia, Atletico e Real Madrid (quest’ultima partecipante in quanto la finalista perdente della Coppa del Re è stato lo stesso Barcellona). Quanto ricaverà l’Italia dalla Supercoppa di domenica? 7,5 milioni, una cifra ridicola se rapportata a quella che andrà in Spagna. Ecco perché l’ipotesi di allargare la Supercoppa è realistica.

Come sarebbe stata la Supercoppa di quest’anno se si fosse adottata questa formula?

Sapendo chi avrebbe partecipato il gioco è presto fatto. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, la Lazio, vincitrice della Coppa Italia, il Napoli, secondo in campionato, e l’Atalanta finalista perdente in coppa. Da qui si sarebbe effettuato un sorteggio per stabilire le due semifinali. Facendo un esempio, sempre seguendo quello che è avvenuto in Spagna, sarebbe capitato un tabellone del genere:

Lazio-Atalanta

Juventus-Napoli

Le due finaliste si sarebbero giocate il trofeo. Vi convince l’attuale formula o vorreste anche voi la Supercoppa a 4?