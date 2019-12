Svolta Roma, Friedkin riporta Totti e De Rossi in giallorosso! [DETTAGLI]

La Roma sta per passare nuovamente di mano. Il club giallorosso sta disputando una buona stagione con Fonseca in panchina ma dopo le ultime vicende Pallotta sembra sempre più intenzionato a cedere il club. Il futuro presidente dovrebbe essere l’imprenditore Dan Frindkin, tra domanda ed offerta ballano circa 20 milioni di euro e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Pallotta e Friedkin avrebbero deciso di non inserire nella trattativa l’eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle anche perchè la situazione risulta al momento in alto mare. fatti. Pallotta chiede 780 milioni di euro al lordo dei 272 di debiti, Friedkin è ormai vicinissimo e si prepara a rilanciare con un’offerta in grado di accontare l’attuale numero uno giallorosso. Ed il nuovo presidente sarebbe pronto a presentarsi con il botto ovvero con il ritorno di due bandiere nelle vesti di dirigenti: i nomi sono ovviamente quelli quelli di Daniele De Rossi e Francesco Totti.