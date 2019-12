Sotto Natale il telecronista si scatena ed “esce fuori” i mortaretti: il VIDEO che ha fatto il giro del web

Siamo sotto Natale ed è quindi periodo di festa, dolci e botti. Sì, tradizioni che magari si tengono per sé o vengono condivise in famiglia. Ma renderle famose, addirittura citandole in una telecronaca, non è da tutti. E così, il minuto di celebrità di un commentatore ha fatto il giro del web.

Siamo in Calabria, esattamente a Reggio Calabria. Si gioca la partita juniores tra Melito e ReggioMediterranea. Il telecronista, prevedendo possibili battibecchi in campo, inizia a tirar fuori formule chimiche, castagnole, indiani metropolitani, piedi neri e anche lo scrittore russo Tolstoj. Insomma, un breve spaccato di telecronaca del tutto senza senso. Ma tanto è bastato per fare il giro dei social e riscuotere consensi, simpatici e carini. Di seguito, il VIDEO di Melito Tv “passato alla storia”…