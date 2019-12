Terremoto in Serie C, deferito un club: rischio ribaltoni in classifica, due squadre nei guai [NOMI e DETTAGLI]

Clamoroso nuovo caso di calcioscommesse che riguarda il campionato Serie C, la terza serie si è fermata e non giocherà nel prossimo weekend con lo sciopero deciso dal presidente Ghirelli per la questione della defiscalizzazione. Il campionato entra sempre più nel vivo, emozioni nel Girone C con una squadra che sta dominando in lungo ed il largo, la Reggina. Il club calabrese guida la classifica con ampio margine, sono infatti dieci i punti di vantaggio sulla seconda, la squadra di Mimmo Toscano è reduce da undici vittorie consecutive, è ancora imbattuta in campionato ed in casa ha sempre vinto. Nel frattempo si continua a parlare di calcioscommesse ed emergono nuovi clamorosi dettagli che potrebbero portare ad incredibili ribaltoni nella stagione in corso, la classifica potrebbe essere stravolta con pesanti penalizzazioni pronte a cambiare volto al campionato.

Serie C, la classifica aggiornata

REGGINA 49

BARI 39

POTENZA 39

MONOPOLI 37

TERNANA 37

CATANZARO 29

CATANIA 28

VIBONESE 26

AVELLINO 26

CASERTANA 25

TERAMO 25

PAGANESE 24

VITERBESE 24

FRANCAVILLA 22

CAVESE 22

PICERNO 17

BISCEGLIE 14

RENDE 13

RIETI 13 (-1)

SICULA LEONZIO 11

Serie C Girone C, i due casi di calcioscommesse

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta lo scandalo ‘I treni del gol’, coinvolto nuovamente il Catania. Sono uscite nuove partite, si sta per aprire dunque un nuovo filone, nel mirino sarebbero finite altre partite della stagione 2013/2014, match che sarebbero stati truccati a beneficio di gruppi di scommettitori organizzati. Il procedimento è giunto alla fase finale delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio è prevista per il mese di gennaio. Le indagini avevano portato già all’arresto di Antonio Pulvirenti, ex presidente del Catania, adesso ci sono anche dei nuovi indagati sarebbero 11, tra i quali Giovanni Luca Impellizzeri, Antonio Ricci, lo stesso Pulvirenti, l’ex calciatore Christian Terlizzi.

Catania, ecco le partite sospette

SAMPDORIA-CHIEVO 2-1 – Successo 2-1 per la Sampdoria, vantaggio degli ospiti con un calcio di rigore di Thereau, poi il ribaltone con Eder e con Soriano in pieno recupero.

– Successo 2-1 per la Sampdoria, vantaggio degli ospiti con un calcio di rigore di Thereau, poi il ribaltone con Eder e con Soriano in pieno recupero. CATANIA-ATALANTA 2-1 – Successo per il club siciliano, vantaggio dei padroni di casa con Lodi, pareggio all’80’ con Kone, anche in questo casa rete in pieno recupero con Bergessio su calcio di rigore.

– Successo per il club siciliano, vantaggio dei padroni di casa con Lodi, pareggio all’80’ con Kone, anche in questo casa rete in pieno recupero con Bergessio su calcio di rigore. PARMA-LIVORNO 2-0 – In questo caso partita più ‘tranquilla’ con la doppietta dei padroni di casa siglata da Amauri.

– In questo caso partita più ‘tranquilla’ con la doppietta dei padroni di casa siglata da Amauri. NAPOLI-HELLAS VERONA 5-1 – Dominio del Napoli che ha vinto con il risultato di 5-1, con reti di Callejon, doppiette di Zapata e Mertens, per gli ospiti in rete Iturbe.

Dominio del Napoli che ha vinto con il risultato di 5-1, con reti di Callejon, doppiette di Zapata e Mertens, per gli ospiti in rete Iturbe. UDINESE-SAMPDORIA 3-3 – Show di Di Natale autore di una tripletta, per i blucerchiati in rete Okaka, Eder e Soriano.

Il Catania rischia una pesante multa oppure una penalizzazione, sarebbe un ‘dramma’ per il club siciliano che sta disputando una stagione molto deludente. In campionato è lontanissimo dalla vetta della classifica, occupata dalla Reggina.

Calcioscommesse, coinvolto l’Avellino

Il nuovo clamoroso caso coinvolgerebbe l’Avellino, l’accusa da brividi è di calcioscommesse. Come riporta ‘Il Mattino’ l’Avellino targato Izzo e Circelli continua ad avere sorprese, prima i debiti fuori bilancio ora un deferimento per un dirigente della precedente gestione, Luigi Carbone, accusato di essere un frequentatore di una agenzia di scommesse, coinvolta anche la società per responsabilità oggettiva. L’avvocato Edoardo Chiacchio è venuto a conoscenza della notizia quasi per caso, parlando con alcuni dirigenti, il deferimento, firmato dal procuratore federale Giuseppe Pecoraro era stato comunicato dalla Procura Federale alla precedente gestione targata Claudio Mauriello lo scorso 4 dicembre. Una foto ritrae Luigi Carbone, braccio destro di Gianadrea De Cesare in una agenzia di scommesse, cosa assolutamente vietata ai tesserati Figc. L’Avellino adesso rischia tantissimo, da una pesantissima ammenda fino alla penalizzazione, difficile pensare alla radiazione, lo stesso diretto interessato ha confermato di essere entrato nell’agenzia di scommesse ma secondo le sue dichiarazioni solo per cambiare delle banconote.