Un tifoso della Lazio finisce agli arresti: i motivi

Un tifoso della Lazio di 25 anni è finito agli arresti domiciliari. Sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e gli agenti della Digos della Questura di Roma a notificargli l’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il motivo? Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e uso di strumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento.

Nel medesimo contesto, a Roma, Grottaferrata, Sant’Oreste, Anzio e Lariano), sono stati eseguite perquisizioni personali e locali nei confronti dell’arrestato e di ulteriori 8 ragazzi, tifosi della Lazio, in relazione alla violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. L’indagine è stata avviata a seguito di quanto accaduto il 13 dicembre 2018, quando un gruppo di tifosi italiani, dopo aver assistito alla partita di calcio ”Lazio – Eintracht Francoforte”, si era recato nel quartiere Trastevere, per rintracciare ed aggredire tifosi tedeschi, perpetrando altresì una rapina nei confronti di uno di essi.