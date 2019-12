Torino, Cairo non è soddisfatto di Mazzarri: in città circola un nome come traghettatore…

Stagione fino al momento altalenante in casa Torino, nel complesso il club granata ha disputanto buone partite ma quando la posta in palio diventava importante la squadra ha fallito il salto di qualità. E’ successo tante volte, troppe. Nell’ultimo match è andata in scena una partita veramente deludente, ko contro la Spal, avversario veramente in crisi e sconfitta che non ha una spiegazione. Dopo il gol di Rincon la strada sembrava in discesa per il Torino, invece la squadra di Mazzarri si è complicata la vita, prima il pareggio con un gran gol di Strefezza, poi la rete dell’1-2 con un colpo di testa di Petagna. Il presidente Cairo non è contento del campionato del Torino, un percorso troppo altalenante e la posizione non è al sicuro. In città sta circolando il nome di Davide Nicola, l’ex Crotone sarebbe un traghettatore fino al termine della stagione, poi da giugno un allenatore con un curriculum più importante.