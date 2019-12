Ucciso mentre guardava Barcellona-Juventus: svolta nelle indagini

Svolta nelle indagini per quanto riguarda un omicidio, nel dettaglio grazie alle dichiarazioni di alcuni pentiti, si è riuscito a far luce su un delitto di 28 anni fa commesso a Marcianise (Caserta) in un circolo ricreativo dove fu ucciso Raffaele Paolella (U’Meccanic) mentre guardava la semifinale di Coppa delle Coppe di calcio tra Barcellona e Juventus, destinatari di due misure cautelari, Antonio Letizia, 50 anni, di Marcianise detto ‘Tonino’ o ‘Fifì’, e Vittorio Musone, 68 anni, di Capodrise (CASERTA) detto ‘Mino’ entrambi vicini al clan Belforte, il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di CASERTA, mentre le indagini, coordinate dalla Procura antimafia di Napoli sono state delegate agli agenti della locale Squadra Mobile.. Il delitto fu eseguito da due persone con volto coperto da una calza scura di nylon, arrivati nei pressi del locale a bordo di un’auto, contro Paolella furono esplosi 5 colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, prima al corpo e poi alla testa, che lo uccisero all’istante.