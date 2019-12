Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 15ª giornata di Serie A

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

Inter-Roma – L’Inter deve fare i conti con la solita emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo, con il forfait di Gagliardini per una distrazione miotendinea al piede destro. Indisponibili, poi, Barella e Sensi, così a centrocampo Antonio Conte si affida ancora a Vecino, Brozovic e uno tra Asamoah, in una posizione più accentrata, o Borja Valero. L’attacco sarà ancora una volta affidato alla coppia Lautaro-Lukaku. In difesa confermati Godin, de Vrij e Skriniar.

Edin Dzeko sfebbrato e convocato è la buona notizia, i forfait di Fazio, Pastore e Kluivert quella negativa. In vista della trasferta di San Siro, la Roma ritrova il suo centravanti titolare pronto a guidare il fronte offensivo con alle spalle un terzetto formato da Pellegrini (trequartista), Zaniolo (al rientro dopo il turno di squalifica scontato col Verona) e uno tra Perotti e Mkhitaryan. A centrocampo saranno ancora Veretout e Diawara a gestire il pallone mentre in difesa l’unico dubbio riguarda il terzino destro con Spinazzola favorito su Florenzi e Santon.

Atalanta-Verona – Per De Roon contro il Verona si profila la panchina. L’olandese è tornato in gruppo a Zingonia dopo tre giorni a parte per le noie al ginocchio sinistro, ma i titolari saranno Freuler e Pasalic. Chance anche per Malinovskyi con Gomez dietro Muriel unica punta: il turnover mirato preserva Ilicic in vista della Champions League mercoledì in casa dello Shakhtar. Duvan Zapata da martedì è ancora a Siviglia dal fisioterapista Carlos Pedrosa per terapie post lesione all’adduttore destro risalente al 12 ottobre. Nel terzetto dietro rientra Toloi dalla squalifica e Kjaer è a disposizione dopo una settimana alle prese con un risentimento al retto femorale; Palomino e uno tra Djimsiti e Masiello completano il reparto. In corsia possibile ricorso ad Arana, finora limitato a quattro spezzoni di cui l’ultimo con la Sampdoria il 10 novembre, con uno tra Castagne e Hateboer a riposo.

Allenamento a Peschiera a porte chiuse per il Verona che sta ultimando la preparazione in vista dell’anticipo di sabato a Bergamo contro l’Atalanta. Juric ha problemi in difesa. Il giovane centrale albanese Kumbulla non sembra aver ancora recuperato dall’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime tre sfide di campionato. Una brutta notizia per il Verona che deve rinunciare anche allo squalificato Gunter. Possibile Empereur titolare. A Bergamo non ci sarà certamente il giovane attaccante Salcedo. Domani per lui ulteriori analisi al ginocchio destro infortunatosi in allenamento nei giorni scorsi. Si teme per la rottura dei legamenti, dovesse essere confermata la diagnosi per lui stagione finita.

Udinese-Napoli – L’Udinese dovrà rinunciare a Sema e Jajalo per l’anticipo di dopodomani col Napoli. L’esterno sinistro sta proseguendo il proprio iter di recupero con un programma apposito. Impensabile, dunque, vederlo in campo sabato pomeriggio. Si punta ad averlo a disposizione almeno per la gara successiva con la Juve. Jajalo ha svolto ancora un lavoro personalizzato a seguito di un problema muscolare insorto a seguito di un contatto in allenamento prima della gara con la Lazio. Non sono ancora chiari i tempi del suo recupero.

Doppia seduta per il Napoli nel ritiro di Castel Volturno. Al mattino esercizi di prevenzione in palestra, riscaldamento e serie di torelli prima del lavoro tecnico tattico e sulle situazioni di gioco su palle inattive. Milik ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato, mentre Koulibaly ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra che lo ha costretto ad allenarsi a parte nell’allenamento pomeridiano. Il difensore senegalese sarà valutato meglio domani dallo staff medico azzurro. Nel pomeriggio esercizi tecnico tattici, partita a campo ridotto e chiusura con situazioni di gioco con cross e tiro. In entrambe le sessioni hanno lavorato a parte i convalescenti Allan, Ghoulam e Tonelli.

Lazio-Juventus – Anche questa mattina la Lazio si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello per una sessione di allenamento in vista del prossimo impegno contro la Juventus. Prove tattiche per Simone Inzaghi. Assenti, come nei giorni scorsi, Patric, Lukaku, Berisha e Marusic. Problemi anche per Adekanye. Acerbi e Radu sono certi della maglia da titolare, Luiz Felipe e Bastos a contendersi l’ultima maglia disponibile. Centrocampo confermato, con Lulic e Lazzari sulle fasce, Leiva in mediana e Milinkovic e Luis Alberto che agiranno da interni. In attacco spazio a Immobile e Correa.

Oggi, a meno due dalla gara, la squadra di Maurizio Sarri si è allenata, come accaduto ieri, al mattino: nel menu di giornata, attenzione particolare alla tattica e alla preparazione del match. Domani la comitiva bianconera partirà per Roma, dopo l’allenamento. Al termine della seduta odierna – riferisce il club – è stato rilevato un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra di Aaron Ramsey. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno e salterà la gara contro la Lazio.

Lecce-Genoa – Rientrato in nottata in charter dalla trasferta di Coppa Italia contro la Spal, il Lecce si è ritrovato nel pomeriggio al Via del Mare per preparare il lunch match di domenica col Genoa. I calciatori non impegnati in Coppa hanno disputato un test d’allenamento con la formazione Primavera di mister Siviglia, il resto del gruppo ha svolto un lavoro di scarico. Hanno svolto un lavoro differenziato Mancosu, Meccariello, Dumancic e Farias, tutti a rischio per l’incontro con i rossoblù. Contro i grifoni, il tecnico Liverani dovrà fare a meno di Rossettini e Lapadula, appiedati dal giudice sportivo.

Buone notizie per Thiago Motta che dopo aver ritrovato il gusto del successo contro l’Ascoli in Coppa Italia, in vista della delicata trasferta di Lecce potrà contare sui recuperi di Ghiglione ed Ankersen che oggi hanno preso parte alla seduta completa dopo aver saltato le ultime sfide. Per la trasferta di domenica dunque gli unici assenti saranno Kouamé e Lerager, alle prese con una contrattura. La squadra, riunita al completo dopo il lavoro differenziato di ieri, ha sostenuto oggi una lunga riattivazione muscolare seguita da esercitazioni specifiche e partitelle a tema, con particolare attenzione all’intensità.

Sassuolo-Cagliari – Ancora assenze importanti per De Zerbi. Berardi ha ripreso ad allenarsi ma difficilmente ci sarà, come Consigli, il portiere alle prese ancora con problemi muscolari. Tra i pali sarà confermato il giovane Turati, mentre in attacco in un ipotetico 4-3-1-2, Djuricic (Traoré l’alternativa) è il favorito per il ruolo di trequartista alle spalle di Caputo e Boga. In difesa ballottaggio Peluso-Romagna. Ancora assenti per infortunio Defrel e Chriches. Rientrano Rogerio e Ferrari ma dovrebbero partire dalla panchina.

Il Cagliari è impegnato in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Spal-Brescia – Morale alto per la netta vittoria-qualificazione contro il Lecce ma la Coppa Italia lascia anche gocce di amaro per la Spal che ha probabilmente perso per infortunio l’ennesimo laterale. Difficile, infatti, il recupero, di Reca in vista del fondamentale match salvezza di domenica col Brescia. L’esterno, ieri nel match di Coppa, è uscito anzitempo per un problema muscolare. E si aggiunge alla lista degli indisponibili biancazzurri tutti in fascia: Fares, D’Alessandro, Sala e Strefezza. Per mister Semplici diventa complicatissimo trovare la quadratura tattica, già arrangiata contro il Lecce schierando sulla corsia di destra Cionek che – di fatto – è un difensore centrale. Al posto di Reca a sinistra cresce l’idea Igor, ma soltanto se al centro della retroguardia potrà essere schierato Felipe che deve però smaltire un colpo al ginocchio.

Il Brescia che in settimana ha visto il ritorno in panchina di Corini si prepara alla trasferta con il dubbio Joronen tra i pali: il portiere ha infatti rimediato un pestone in allenamento e per due giorni non si è allenato. Domani è atteso in gruppo, ma Alfonso si tiene pronto. Corini ripartirà dal 4-3-1-2 e non mancano i dubbi: sulla trequarti ballottaggio Spalek-Romulo. Se la spunterà il primo, l’altro sara’nel terzetto di centrocampo con Bisoli e Tonali. Davanti è certo solo Torregrossa: al suo fianco si giocano un posto Donnarumma e Balotelli che oggi ha terminato un po’ prima la seduta a causa di un leggero di mal di schiena.

Torino-Fiorentina – E’ più grave del previsto l’infortunio di Andrea Belotti, assente anche contro la Fiorentina. Per sostituirlo, Mazzarri potrebbe riproporre in attacco Berenguer e Verdi, supportati da Lukic. Ancora panchina dunque per Zaza, sempre più separato in casa. Indisponibili Lyanco e Iago Falqué, la formazione dovrebbe dunque essere la stessa vista in campo contro il Genoa, con Izzo, Nkoulou e Bremer davanti a Sirigu, Rincon e Baselli a centrocampo e, sulle fasce, De Silvestri e Ansaldi.

Per la trasferta di domenica con il Torino la Fiorentina spera di recuperare Federico Chiesa dopo il problema all’adduttore lungo della gamba sinistra con cui l’attaccante è alle prese da alcuni giorni. C’è fiducia ma anche estrema cautela. Ancora ai box invece Ribery (infortunio alla caviglia destra) e Pezzella reduce dall’operazione allo zigomo.

Sampdoria-Parma – In vista della sfida di domenica col Parma possibili novità in difesa sulla fascia destra dove si cercherà un’alternativa a Thorsby, negativo lunedì a Cagliari. Bereszynski e Depaoli sono ancora infortunati e allora potrebbe giocare Ferrari sulla corsia laterale con Chabot o Murillo centrale al fianco di Colley. A centrocampo possibile linea a tre con Vieira, Ekdal e Linetty. Conferme per Ramirez, Quagliarella e Gabbiadini.

Il Parma è impegnato in Coppa Italia.

Bologna-Milan – A tre giorni dal big match con il Milan, il Bologna si lecca le ferite dopo il pesante ko di Udine in Coppa Italia. Gli esperimenti di Mihajlovic alla Dacia Arena non hanno dato i frutti sperati e oggi la squadra è tornata ad allenarsi regolarmente. Bani e Dzemaili hanno svolto lavoro differenziato ma domani dovrebbero tornare in gruppo, abili e arruolati per il match. In dubbio Krejci, uscito con una contusione al ginocchio che sarà valutata nelle prossime ore, sicuramente out Dijks, vittima di un infortunio al secondo dito del piede destro e fuori ormai da fine settembre: il terzino olandese tornerà tra febbraio e marzo. Domenica sera, dovrebbe esserci spazio per Poli e Dzemaili in mediana, con Svanberg sulla trequarti al posto di Soriano, che potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana.

Il Milan deve trovare continuità di risultati: dopo il successo in extremis a Parma, ecco una nuova trasferta insidiosa contro il Bologna dell’ex Mihajlovic. Avversari in campo e sul mercato visto che Milan e Bologna sono le squadre più interessate all’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Pioli intanto mischia un po’ le carte in allenamento, sotto lo sguardo di Fabio Capello, Ivan Gazidis, Zvonimir Boban e Frederic Massara: Paquetà lavora di nuovo con la squadra e si candida ad un posto da titolare dopo il forfait del Tardini, Leao viene provato nel ruolo di centravanti al posto di Piatek ma la decisione definitiva verrà presa soltanto domani. L’unico indisponibile per il Milan dovrebbe essere Duarte, operato settimana scorsa al calcagno e out fino a marzo.