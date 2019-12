Ultime dai campi – Le novità sugli infortunati: come stanno Smalling, Chiesa e Gomez

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

Cagliari – Il Cagliari, reduce dalla sconfitta contro la Lazio nel posticipo, si è ritrovato questa mattina ad Asseminello per iniziare la preparazione alla gara di sabato a Udine. Due i gruppi di lavoro: chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico ed esercizi su elasticità; gli altri hanno effettuato reattività in palestra, esercitazioni tecnico-atletiche con la palla. Infine, serie di partitelle. Personalizzato per Birsa, Castro e Ceppitelli. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

Roma – La Roma ha ripreso ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca in vista dell’impegno di campionato in programma venerdì al Franchi di Firenze. La sfida alla Fiorentina dell’ex Montella chiuderà l’anno calcistico giallorosso e Fonseca non la vuole sbagliare. Per questo sta provando a recuperare Smalling che però difficilmente sarà della partita: anche oggi si è allenato a parte. In difesa rientrerà comunque Mancini che ha scontato il suo turno di squalifica e andrà a far coppia con Fazio. Tutto confermato nella metà campo offensiva con Pellegrini dietro a Dzeko e Perotti in ballottaggio con Under per l’ultima maglia disponibile.

Milan – Giornata di riposo in casa Milan, nella settimana che porterà all’ultimo match dell’anno, in programma domenica alle ore 12:30, a Bergamo contro l’Atalanta. I rossoneri torneranno al lavoro domani, dopo aver svolto ieri un allenamento defaticante, all’indomani del pareggio interno contro il Sassuolo di domenica scorsa. Contro i nerazzurri, mister Pioli dovrà rinunciare agli squalificati Hernandez e Paquetà. Quasi sicuramente verrà schierato Rodriguez come terzino sinistro, con la conferma di Conti a destra. Pioli non dovrebbe variare l’assetto tattico e gli uomini tra centrocampo e attacco, con Bennacer confermato regista e Piatek vicino a una maglia da titolare come centravanti. In leggero svantaggio Leao, che però potrebbe insidiare il polacco dopo l’ottimo spezzone di gara giocato contro il Sassuolo.

Inter – Inter al lavoro al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida di sabato pomeriggio alle ore 18 contro il Genoa a San Siro. Conte non avrà a disposizione Brozovic e Lautaro squalificati per un turno. Sono out per infortunio Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini e Asamoah. Contro i liguri il tecnico nerazzurro a centrocampo non ha grandi alternative, potrebbe giocare con Agoumé e Lazaro mentre in attacco sarà Esposito a far coppia con Lukaku.

Fiorentina – Federico Chiesa è al momento in dubbio per la partita di venerdì al Franchi contro la Roma, l’ultima prima della sosta natalizia. Il talento viola, colpito duro l’altra sera, è uscito acciaccato dalla gara con l’Inter tanto che Montella lo ha cambiato nella ripresa. In questi giorni Chiesa sta svolgendo terapie senza allenarsi con i compagni, al contrario di Castrovilli che invece nonostante qualche fastidio fisico accusato l’altra sera nel corso del match sta lavorando regolarmente in gruppo. Salvo imprevisti dunque il centrocampista dovrebbe essere disponibile per la Roma.

Atalanta – Allenamento pomeridiano per l’Atalanta che prepara il match casalingo di domenica contro il Milan, in programma alle 12.30. Papu Gomez è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Ilicic ha fatto una parte di lavoro individuale e una parte con la squadra. Domani seduta di allenamento al mattino a porte chiuse.