Ultime dai campi – Gli aggiornamenti sugli infortunati e le formazioni in vista della 16ª giornata di Serie A

Ultime dai campi – Le notizie che arrivano dai campi di allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata di campionato.

Brescia-Lecce – La neve che ha ricoperto i campi d’allenamento ha costretto il Brescia ad allenarsi al chiuso nella struttura dell’oratorio di Torbole Casaglia. In vista della partita con il Lecce, Corini deve decidere come sostituire lo squalificato Cistana al centro della difesa: il ballottaggio è tra Magnani (leggermente favorito) e Mangraviti. E’ recuperato il portiere Joronen che era uscito malconcio dalla partita con la Spal. Davanti, nel 4-3-1-2 ancora spazio alla coppia Torregrossa-Balotelli. Unico indisponibile il lungodegente Dessena.

Seduta d’allenamento tattica nel pomeriggio di oggi al Via del Mare per il Lecce del tecnico Fabio Liverani, in vista dell’incontro di sabato pomeriggio a Brescia. Dumancic, Mancosu e Imbula hanno svolto un lavoro differenziato, e difficilmente faranno parte della spedizione in terra lombarda. I difensori Meccariello e Rossettini hanno regolarmente lavorato con il gruppo, e sono a disposizione del tecnico salentino. Scontata la presenza di Lapadula, dopo lo stop di due giornate per squalifica. Lucioni e Petriccione, invece, salteranno la sfida di Brescia per lo stop di un turno comminato dal giudice sportivo. Domani mattina allenamento di rifinitura sul campo dell’Acaya Golf Resort, poi la partenza per Brescia.

Napoli-Parma – Rosa quasi tutta a disposizione per Rino Gattuso nel suo secondo allenamento alla guida del Napoli, verso l’impegno di sabato contro il Parma. Unico infortunato Ghoulam che ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato. La squadra, divisa in due gruppi, ha svolto esercizi tecnico tattici e poi lavoro tattico diviso per reparti. Gattuso ha provato il 4-3-3. All’allenamento ha assistito anche il presidente azzurro De Laurentiis.

Centrocampo in emergenza in casa Parma in vista della sfida di sabato con il Napoli. D’Aversa non potrà contare su Kucka e Scozzarella, fermi per infortunio, e così scelte obbligate con Hernani e Barillà al fianco di Brugman. Meno probabile l’impiego di Grassi. In attacco, senza Inglese e Karamoh alle prese con un lungo stop, ci saranno Kulusevski, Cornelius e Gervinho. Intanto il tifo organizzato di Parma annuncia che diserterà la trasferta di Napoli: troppo alto il prezzo del biglietto del settore ospiti (40 euro).

Genoa-Sampdoria – Giornata dedicata alla tattica per i giocatori rossoblu attesi sabato sera dalla stracittadina con la Sampdoria. Nel menu mattutino oltre alla memorizzazione degli schemi il lavoro è proseguito principalmente sulle conclusioni, sui calci piazzati e sugli angoli. Per la gara di sabato Motta dovrà fare a meno degli squalificati Agudelo e Pandev e degli infortunati Kouamé, Lerager e Zapata, che sarà a disposizione dopo la sosta natalizia. In dubbio ancora Pajac che verrà valutato giornalmente. Domani ultima rifinitura e a seguire la conferenza stampa del tecnico italo-brasiliano. Intanto la prevendita prosegue a buon ritmo con quota 30.000 ad un passo tra paganti e abbonati mentre i nuovissimi 4 Skybox pronti ad ospitare fino a 12 persone, che saranno inaugurati proprio nel derby, sono stati tutti venduti.

Depaoli recuperato per il derby ma Ranieri potrebbe decidere di non schierarlo dall’inizio per evitare rischi, a quel punto sarebbe in pole position Thorsby. Praticamente out Jankto per un affaticamento muscolare, sicura la presenza di Linetty a centrocampo. Buone notizie invece per Ramirez che sta smaltendo l’attacco febbrile. Seconda parte di seduta differenziata per Gabbiadini ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Domani prevista seduta mattutina a Bogliasco in vista del derby di sabato sera.

Verona-Torino – Proseguono gli allenamenti dei gialloblu del Verona allo Sporting Center “Paradiso”, in preparazione alla partita di domenica, si gioca alle 12.30, allo stadio Bentegodi contro il Torino. La squadra del tecnico Juric, dopo il consueto riscaldamento iniziale, si è dedicata ad un lavoro tattico e ha quindi concluso l’allenamento disputando una partita a campo intero. Domani è prevista una nuova seduta, non aperta al pubblico. Contro il Torino assente per squalifica il difensore Dawidowicz, rientra il giovane centrale albanese Kumbulla.

Corsa contro il tempo per recuperare Andrea Belotti in vista della trasferta di Verona. Il progressivo rientro in gruppo del capitano fa ben sperare Walter Mazzarri, anche se lo Zaza visto contro la Fiorentina tranquillizza il tecnico granata in caso di forfait del ‘Gallo’. Alle spalle della prima punta agiranno ancora Berenguer e Verdi, mentre il centrocampo sarà formato da Rincon e Baselli con Ansaldi a sinistra e Aina a destra, nonostante il possibile recupero di De Silvestri. In difesa confermato Bremer, in ottima forma, al fianco degli inamovibili Izzo e N’Koulou. In dubbio Bonifazi ed Edera, bloccati da sofferenze muscolari, ancora indisponibili Iago Falque e Lyanco.

Bologna-Atalanta – Niente da fare per Krejci e Soriano. A tre giorni dal match casalingo con l’Atalanta, in casa Bologna il ceco è ancora alle prese con terapie al ginocchio in seguito alla contusione rimediata in Coppa Italia a Udine, mentre il centrocampista si allena a parte. Mihajlovic dovrà rinunciare a entrambi e pure al lungodegente Dijks, il cui rientro è previsto tra febbraio e marzo. Denswil ha ripreso oggi ad allenarsi in gruppo ed e’ in dubbio. In caso di forfait Mbaye è pronto a prendere il suo posto come terzino sinistro, con Medel che, scontata la squalifica, è pronto a riprendere posto in mediana. A Casteldebole si vive la marcia di avvicinamento con l’Atalanta con un occhio al meteo. Il freddo e la neve cadute in queste ore potrebbero convincere Mihajlovic a non sedersi in panchina domenica pomeriggio, quando sugli spalti ci sara’ patron Joey Saputo, in arrivo dal Canada.

L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti a Zingonia in sessione mattutina all’indomani della trasferta di Champions con lo Shakhtar. Scarico per chi ha giocato, con Ilicic sempre indisponibile per l’elongazione al flessore destro rimediata sabato scorso col Bologna e Zapata ancora alle prese con le terapie fuori sede. Kjaer, escluso dalle convocazioni di coppa per scelta tecnica, è fuori dal progetto di Gasperini e a gennaio tornerà al Siviglia da cui è in prestito: in difesa domenica ci saranno Toloi, ieri sera assente per squalifica, Palomino e Djimsiti, con Masiello e Ibanez riserve. Sulla fasce Hateboer e Castagne, mentre in mediana scalerà Pasalic per dare il cambio a De Roon al fianco di Freuler, consentendo così a Malinovskyi di partire sulla trequarti con Gomez alle spalle di Muriel. Venerdì e sabato si prosegue con due pomeridiani a porte chiuse.

Juventus-Udinese – Maurizio Sarri spera di recuperare in extremis Bentancur, fermatosi per un problema al ginocchio contro la Lazio. Il centrocampista uruguaiano è il candidato numero uno per sostituire lo squalificato Pjanic: nel caso il recupero non andasse a buon fine, probabile l’impiego di Rabiot nel ruolo di regista, con Matuidi ed Emre Can che agiranno da interni. In difesa Danilo sostituirà l’altro squalificato, Cuadrado, nel ruolo di terzino destro, mentre al centro della difesa torneranno Bonucci e de Ligt dopo il turno di riposo in Champions. Nonostante il recupero di Ramsey, sarà Bernardeschi ad agire alle spalle di Ronaldo e Dybala, con Higuain inizialmente in panchina. Ancora assenti Douglas Costa, Khedira e Chiellini.

Due allenamenti in programma quest’oggi per i bianconeri. Al mattino lavoro esclusivamente fisico ed atletico svolto tra palestra e campo, dove un gruppo di giocatori ha svolto dei test atletici. Al pomeriggio lavoro per gruppi sempre tra campo e palestra. Sul rettangolo verde, focus sul possesso palla e sulla fase di transizione in superiorità numerica. Nel prosieguo della seduta partitelle a tema a campo ridotto. Domani l’Udinese ritornerà in campo per l’unica seduta di giornata.

Milan-Sassuolo – Allenamento mattutino per il Milan, che prosegue la preparazione in vista del match di domenica contro il Sassuolo, in casa alle ore 15. Rossoneri subito al lavoro con una sessione di video analisi, prima della consueta attivazione muscolare svolta in palestra. Rossoneri poi in campo sul rialzato, impegnati in una seconda fase di riscaldamento. Mister Pioli ha diviso poi la rosa in due gruppi, che si sono alternati su due campi per esercitazioni tattiche e tecniche. A chiudere la sessione, spazio ai calci piazzati e partitella su campo ridotto. In vista di domenica, Pioli va verso la conferma del 4-3-3, con gli stessi uomini che hanno ottenuto 6 punti tra Parma e Bologna. In difesa fiducia a Conti come terzino destro, che ha ormai scalzato Calabria nelle gerarchie. In mediana, Kessié è in netto vantaggio su Krunic, mentre Bennacer sarà il regista titolare. In campo dal primo minuto Bonaventura, con Paquetà inizialmente in panchina. Fiducia a Piatek in attacco; il polacco sara’ supportato da Suso e Calhanoglu.

Ancora indisponibile il portiere titolare Consigli, De Zerbi potrebbe scegliere l’esperto Pegolo, rientrato dopo l’infortunio, piuttosto che il giovane Turati. Questo è il dubbio più importante, mentre negli altri ruoli c’è aria di conferme. Non cambia la difesa nel possibile 4-2-3-1, con Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos. Mediana con Magnanelli e Locatelli. Alle spalle dell’unica punta, Caputo, agiranno Berardi, Djuricic (ballottaggio con Traoré) e Boga. Indisponibili anche Defrel e Chiriches.

Roma-Spal – Roma impegnata in Europa League. In campionato dovrebbe rivedersi dall’inizio Kluivert, tornerà titolare anche Zaniolo. Davanti inamovibile Dzeko, si confida di recuperare Pau Lopez tra i pali.

Allenamento mattutino sotto la neve, poi partenza nel pomeriggio per il ritiro di Roma. La Spal ha iniziato la lunga marcia che la porterà domenica alle 18 alla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Sul campo del centro di via Copparo lavoro parzialmente in gruppo per Di Francesco e Strefezza, mentre Reca e Sala hanno svolto un programma differenziato. Molto difficile che qualcuno possa recuperare, anche se mister Semplici coltiva qualche speranza per poter contare almeno su Strefezza. Recuperato Felipe dopo la botta al ginocchio che l’aveva mandato in tribuna domenica nella gara col Brescia. Contro i giallorossi assente anche Kurtic che deve scontare una giornata di squalifica.

Fiorentina-Inter – Per la partita di domenica al Franchi contro l’Inter la Fiorentina dovrà rinunciare ancora (e per diverso tempo) a Ribery che, notizia di oggi, dovrà operarsi dopo la lesione ai legamenti della caviglia destra riportata a fine novembre. Contro la capolista dovrebbe intanto rientrare il capitano German Pezzella seppur con una maschera protettiva in seguito all’intervento alla zigomo fratturato. Cauto ottimismo per Boateng e Badelj alle prese con problemi fisici: i prossimi due giorni al riguardo saranno decisivi.

L’Inter cerca di rialzarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League e si concentra per difendere il primo posto in classifica contro la Fiorentina al Franchi. La squadra nerazzurra continua ad essere in emergenza per i tanti infortuni. A centrocampo senza Sensi, Barella e Gagliardini, scelte obbligate per Antonio Conte con Brozovic, Borja Valero e Vecino. In difesa oltre a de Vrij e Skriniar potrebbe esserci Bastoni al posto di Godin. In attacco la coppia Lukaku e Lautaro. Diffidati Skriniar, Brozovic, D’Ambrosio, Lautaro e Barella, comunque indisponibile.

Cagliari-Lazio – Prosegue la preparazione dei rossoblu in vista del match di lunedì sera contro la Lazio, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena. Dopo i lavori individuali svolti in palestra, il gruppo è alle prese con gli esercizi sulla reattività e la tecnica a coppie, prima di una serie di partite a campo ridotto e ad alta intensità. Lucas Castro, Luca Ceppitelli e Valter Birsa continuano il loro programma personalizzato.

Lazio impegnata in Europa League. Dopo il turnover in coppa, in campionato dovrebbero rivedersi Milinkovic-Savic e Correa nell’undici titolare. L’argentino sarà affiancato dal capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile.