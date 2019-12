L’uomo del giorno – Luciano Gaucci, il ‘latitante’ diventato miliardario grazie al… purosangue irlandese

Continua il nostro classico appuntamento con l‘Uomo del giorno, è il compleanno dell’ex presidente del Perugia Luciano Gaucci. Ha conquistato nel complesso ottimi risultati: una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, subì una squalifica di tre anni. Durante le stagioni in Serie A conquistò la semifinale di Coppa Italia 2002-2003 e la partecipazione alla Coppa UEFA 2003-2004, successiva alla vittoria della Coppa Intertoto 2003. Non solo gioie ma anche dolori, fu indagato per il fallimento dell’AC Perugia insieme ai figli Riccardo e Alessandro per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta e nel 2005 si è rifugiato (latitante) nella Repubblica Dominicana. Attraverso i cavalli si ricorda uno dei suoi più grandi affari, avendo acquistato un giovanissimo purosangue irlandese di nome Tony Bin per la somma di 12 milioni di lire ed averlo rivenduto per la somma di sette miliardi di lire. Oggi compie 81 anni.