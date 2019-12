Verona-Roma 1-2 live, inizia la ripresa

VERONA-ROMA LIVE – Posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A, al Bentegodi il Verona ospita la Roma. Rivelazione del campionato, gli scaligeri, alla vigilia dati come vittima sacrificale del nostro campionato. Ma la compagine di Juric si sta dimostrando ostica, granitica, solida in difesa e anche piacevole nel palleggio. I giallorossi di Fonseca, dopo il doppio tris tra Serie A ed Europa League, si ritrovano a rispondere alle vittoriose Lazio e Atalanta e allo stesso tempo a riscattare la sconfitta nell’ultima trasferta, a Parma.

46′ – Inizia la ripresa.

45’+5 – Dopo cinque minuti di recupero, si chiude un gran bel primo tempo: 1-2 il parziale.

44′ – Perotti non sbaglia dal dischetto e spiazza Silvestri, la Roma torna in vantaggio!

43′ – Rigore per la Roma! Gunter atterra Dzeko e si prende anche il giallo.

36′ – Altro gol annullato al Verona, ancora Faraoni protagonista.

34′ – Palo di Rrahmani, il Verona continua a rendersi pericoloso.

29′ – Pellegrini sfiora il nuovo vantaggio, schiacciando in sforbiciata, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa.

24′ – ‘Golazo’ al volo di Di Carmine, ma è fuorigioco.

20′ – Che partita al Bentegodi, il Verona pareggia dopo quattro minuti dal vantaggio Roma! Zaccagni mette in mezzo, la palla scavalca la difesa e Faraoni insacca tutto solo.

16′ – La Roma va in vantaggio, si sblocca il match. Il gol è bello, ma l’assist ancor di più: filtrante illuminante di Pellegrini a tagliare il campo, disattento Rrahmani e Kluivert ne approfitta per accentrarsi e concludere.

15′ – Doppia occasione Verona, ma è offside. Nell’occasione, muro Pau Lopez che aveva respinto.

11′ – Verona come sempre molto aggressivo, la Roma prova a palleggiare.

1′ – Partiti!

VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fonseca ha fatto pretattica, visto che in conferenza stampa aveva annunciato che Under non avrebbe potuto iniziare dal primo minuto, perché non ancora in condizione. Eccolo, invece. C’è, con Pellegrini e Kluivert a supportare Dzeko. Santon in difesa e Diawara ad affiancare Veretout a centrocampo. Nel Verona Pessina è sulla linea dei centrocampisti, Di Carmine punta centrale.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni, Di Carmine.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko.