Vi(a)dal Barcellona, è rottura totale tra il cileno e i blaugrana: il clamoroso gesto del centrocampista

Arturo Vidal non ha certo fatto mistero di voler tornare in Italia. Il centrocampista del Barcellona ha abbandonato anzitempo dalla sessione di allenamento di oggi dopo aver appreso che non sarebbe partito titolare stasera nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid. A riferirlo è l’emittente americana ESPN. Vidal, 32 anni, solitamente rimane in campo dopo l’allenamento per le esercitazioni di tiro con gli altri giocatori della prima squadra, ma se ne è andato presto quando l’allenatore Ernesto Valverde gli ha annunciato che sarebbe partito dalla panchina. Diversi giocatori hanno cercato di parlare con il cileno che però non ne ha voluto sapere.

La rottura è ormai definitiva. Antonio Conte, che lo ha già avuto alla Juventus, lo vorrebbe con sé all’Inter e gli sta facendo una corte spietata. Vidal cederà alla avances nerazzurre?