Yaya Touré non si morde la lingua: “tifosi sempre più stupidi. Mio figlio vorrebbe fare il calciatore, ma…”

Yaya Touré, più volte Pallone d’Oro africano ed ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, ha parlato di razzismo. L’ivoriano non ha usato mezzi termini: “Ne ho parlato con la Fifa, perché è qualcosa di molto importante. Sarà una battaglia difficile, ci vorrà tempo per vincere perché i tifosi sono più stupidi di prima ed è scioccante perché siamo nel 2019. Non si può continuare cosi”. Anche il figlio di Touré vorrebbe fare il calciatore, ma Yaya si è visto costretto a distoglierlo da quest’idea, almeno per il momento: “Mio figlio vorrebbe diventare un calciatore ma non posso permetterglielo per colpa di queste cose”.