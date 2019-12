Roma, è polemica: due calciatori nel mirino! “Pensassero a giocare, è una vergogna” [VIDEO]

Roma, monta la polemica social. Nel mirino finiscono due calciatori: Mancini e Zaniolo. Motivo? Durante la cena di Natale della squadra, i due giallorossi si sono esibiti in una performance canora sulle note di ‘Bella Ciao’. Come spesso accade in questi casi, polverone alzato dagli utenti a seguito del video poi diventato virale.

Zaniolo e Mancini si trasformano in Sardine e cantano “Bella Ciao” alla cena della Roma https://t.co/XLkDm4cTyt @ilmessaggeroit CHE SCHIFO ! — marco (@marco76480530) December 18, 2019

“Pensassero a giocare, che di politica non capiscono un c…” scrive un utente. “Meno male che almeno qualcuno ragionevole c’è ed è Pellegrini che si allontana” fa notare un altro focalizzandosi sul trequartista. “Me so crollati” evidenzia un altro con accento romano. Mentre c’è chi scrive: “E’ una vergogna”.

Tuttavia, c’è anche chi difende il difensore e il centrocampista. “Stima profonda”, si legge. Oppure: “Bravi regazzetti, petto d’acciaio!”. “Ma non je rompete er c…,qualsiasi canzone avrebbero fatto,in molti li avrebbero criticati.Pensate a tifa’,che della loro vita personale,fanno c’ho che vogliono” o “Pe me se possono pure cacá in petto, mi importa solo quello che danno e fanno in campo”.