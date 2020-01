Accadde oggi, 16 gennaio 1974: Milan umiliato dall’Ajax nella Supercoppa Europea

Il 16 gennaio 1974 è una data funesta per i tifosi del Milan. Quel giorno, infatti, i rossoneri persero 6-0 contro l’Ajax nella finale di ritorno della Supercoppa Europea. Si giocava su doppia gara. Ad Amsterdam, dopo la vittoria del Diavolo per 1-0 all’andata fu un dominio degli olandesi che, pur privi di Cruijff (passato al Barcellona), trionfarono con le reti di Mulder, Keizer, Neeskens, Rep, Muhren e Haan. Questa rimane la sconfitta più larga subita da una squadra italiana in una finale di competizione UEFA.