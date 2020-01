Adani affonda Allegri: “perché il Barcellona ha preferito Setién che allenava il Betis?”

Il rapporto tra Lele Adani e Massimiliano Allegri è sempre stato burrascoso, non sono mancate le frecciatine da una parte e dall’altra, senza dimenticare una lite verbale che si è verificata in un caldo post-partita. Il telecronista ha deciso di rincarare la dose, nelle ultime ore nuove dichiarazioni contro il tecnico durante la trasmissione ‘Speciale calciomercato’ di Sky Sport. “Sarri o Allegri? Non ho mai detto che il gioco venga prima dei risultati. La squadra si fa con gli uomini e le idee. Sarri non è ancora riuscito ad incidere. Alla Juve manca la continuità delle idee. L’ex mister azzurro ha fatto intravedere solo sprazzi di bel gioco, con pause a livello di quadratura, compattezza e carattere”.

“Allegri è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: allena di più e parla di meno. Gli chiederei: perché il Barcellona ha preferito Setién che allenava il Betis? Perché l’Arsenal gli ha preferito Arteta, il vice di Guardiola?”. Allegri e Adani continuano dunque a pungersi, in attesa di un nuovo confronto in diretta, molto dipenderà dalla futura panchina dell’allenatore ex Juventus.