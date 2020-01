L’agente Giovanni Tateo a CalcioWeb. Serie C e calciomercato: “Di Piazza-Catania? Questa la situazione”

Girone C di Serie C e calciomercato, questi i principali argomenti trattati dal procuratore Giovanni Tateo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioWeb. Agente, tra gli altri, di Manuel Sarao, attaccante proprio ieri ufficializzato dalla Reggina come primo colpo del mercato invernale. Sotto la sua procura anche gli attaccanti Di Piazza del Catania e Partipilo e Vantaggiato della Ternana. Ecco le sue parole.

“La situazione Di Piazza-Catania? Per ora è un calciatore rossoblu e non credo sia sul mercato, la società siciliana comunque non ci ha detto niente. Qualora dovesse venire a dirci qualcosa, per esigenze economiche o altro, valuteremo. Il calciatore non avrà di certo difficoltà a trovare una nuova squadra”.

“La scelta di Sarao di venire a Reggio Calabria? Era già stato richiesto in estate dagli amaranto e dopo la parentesi Cesena si è riaperta questa opportunità, presa con entusiasmo. Ovviamente ha influito anche l’aria che si respira adesso alla Reggina, con un pubblico di categoria superiore. Le sue doti? L’ho detto più volte, ha delle caratteristiche diverse dagli attaccanti già presenti in rosa e anche questa valutazione è stata fatta in sede di scelta. A questo punto credo anche che, per modo di giocare di Toscano e per caratteristiche, Doumbia possa fare le valigie”.

“La Ternana? Non credo che interverrà sul mercato, a meno che non ci sia qualche occasione. Ha già una rosa abbastanza competitiva, senza considerare i nomi davanti. Partipilo e Vantaggio non si muoveranno da Terni, assolutamente”.