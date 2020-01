Alen Boksic, lasciò la Lazio per un clamoroso litigio con Eriksson: ora è proprietario di un’isola

Il 21 gennaio del 1970, a Makarska, nasce Alen Boksic. Fisico da corazziere in un animo gentile. Una tecnica non comune ai calciatori di questa stazza. Un attaccante completo: forte di testa, veloce e fisico, ma…sbagliava tanti gol. E per uno che fa l’attaccante non è un dettaglio. Gli inizi in patria, nell’Hajduk Spalato, poi il Cannes e il Marsiglia. In Francia fa molto bene e viene portato in Italia dalla Lazio. Stagioni altalenanti, poi il passaggio da dimenticare alla Juve e il ritorno nella Capitale. Chiuse la carriera al Middlesbrough. Nel ’93 fu quarto nella classifica del Pallone d’Oro, vinto da Roberto Baggio. Fu allenato anche da Zeman. Difficile il rapporto con il tecnico boemo. Esaltato dal gioco offensivo, non condivideva il metodo di allenamento. “Per colpa sua stavo per lasciare la Lazio”, racconterà in un’intervista molti anni dopo. Come anni dopo rivelò di voler rigiocare la finale di Champions League persa con la maglia della Juventus contro il Borussia Dortmund: “Eravamo nettamente superiori ma in quella serata abbiamo commesso errori da principianti”.

Quando tornò alla Lazio il suo rapporto con Eriksson e con la società si incrinò prima di un match contro il Perugia. Durante il riscaldamento Boksic si avvicina all’allenatore svedese: “Mister, la maglia e i pantaloncini mi stanno stretti, non posso giocare in queste condizioni. Me ne vado a casa”. Erikson non si scompone, c’è uno scudetto in palio per cui niente polemiche: “Va bene Alen, cambiati e vai in tribuna”. Boksic verrà convinto a sedersi almeno in panchina dal presidente Cragnotti, ma con indosso la tuta. A fine stagione il divorzio è inevitabile.

Dopo aver fatto il commentatore per la tv croata, nel 2012 è diventato il team manager della nazionale, poi abbandonò. Con i risparmi di una vita sì è comprato una piccola isola al largo della costa dalmata, Mariaska, dove vive con la famiglia. Ora Boksic si dedica alle sue grandi passioni: lo sci nautico e la navigazione a vela.