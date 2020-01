Allarme Juventus: “i calciatori non ascoltano Sarri”, l’accusa dopo il match contro il Napoli

La Juventus è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri non ha approfittato del passo falso contro l’Inter, i punti di distacco tra le due squadre adesso sono tre. Il club bianconero sta disputando una stagione molto importante ma ha dovuto fare i conti anche con qualche passo falso, non sono mancate le polemiche anche nei confronti dell’allenatore ex Napoli. Le ultime arrivano direttamente dal giornalista sportivo Tony Damascelli nel suo editoriale a ‘Radio Radio’. “Brutta, bruttissima Juve. Higuain era un fantasma e Dybala, come forse sta scritto nel contratto di Sarri, è stato tolto dal gioco a 20 minuti dalla fine. Sarri ha voluto smentirsi tornando alle tre punte in trasferta: ritengo che continui a non avere idee chiare, a cercare un sistema ma non viene assecondato o ascoltato dai suoi. Questa Juventus pensa di andare avanti in Champions? Bah, sarà anche, ma in campionato si ritrova con tre punti di vantaggio grazie ai colpi di Ronaldo, ancora in gol, e di Dybala. Il resto è fuffa, il resto è Sarri”.