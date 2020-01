L’allarme: “la salute dei calciatori è a rischio”

I calciatori giocano troppo. E’ questo l’allarme mandato da Didier Deschamps, ct della Francia, si rischiano tanti infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative. “A questo ritmo finira’ con l’esplodere”, l’allarme lanciato in un’intervista al magazine tedesco “Kicker”. “Il calendario e’ troppo pieno e purtroppo non ho poche speranze sul fatto che la situazione possa cambiare – ammette – La preparazione pre-campionato e’ sempre piu’ breve e le societa’ corrono il rischio di mandare presto in campo giocatori che sono stati a lungo fuori. Anche noi ct ne paghiamo le conseguenze e il tempo per prepararsi alle grandi competizioni e’ via via piu’ ridotto”. “Non c’e’ coesione nel mondo del calcio, non ci prendiamo abbastanza cura della salute dei calciatori – prosegue il ct – E’ un problema che riguarda tutti i Paesi. Anche i giovani sopportano sempre meno queste cadenze infernali e si ritrovano a giocare una partita dopo l’altra a un ritmo frenetico”.