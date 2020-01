Allerta meteo, gara di Serie A a rischio rinvio per il forte vento [DETTAGLI]

Il forte vento minaccia i campi di Serie A. Particolare attenzione in Puglia. A rischio rinvio la gara tra Lecce e Udinese, in programma oggi alle 18. Le forti raffiche di vento che interesseranno il Salento rischiano di condizionare la sfida del ‘Via del Mare’: al momento l’ipotesi di un rinvio appare lontana, ma la situazione sarà monitorata col passare delle ore. In serata è previsto un crollo termico e un intensificarsi delle correnti. La Protezione Civile ha diramato l‘allerta gialla. Per questo non è da escludere un rinvio di Lecce-Udinese.