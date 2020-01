L’ammissione di Torregrossa: “Domenica mi sono schierato al fantacalcio, ma avevo Immobile contro…”

Ernesto Torregrossa è uno dei ‘nuovi’ della nostra Serie A. Dopo aver trascinato il Brescia nella scorsa stagione, quest’anno sta dicendo la sua. Primi mesi da infortunato, ma domenica scorsa è arrivata una doppietta contro il Cagliari valsa il 2-2 finale. L’attaccante, come da sua stessa ammissione, si è ‘acquistato’ al Fantacalcio. Queste le sue parole in merito proprio al sito Fantacalcio.it.

“Sono un grande appassionato di Fantacalcio – si legge – sin da piccolo, ci gioco con i miei amici del paese. Ritrovarmici ad esserne uno dei protagonisti è un po’ strano adesso, ma ci ho fatto l’abitudine. Quando giochi e sei in campo non pensi al Fantacalcio. A fine partita, se le cose vanno bene, sei contento perché hai portato punti e bonus anche alla tua fantasquadra. Quest’anno mi sono acquistato, non vedevo l’ora. Noi facciamo un’asta a busta chiusa, siamo in quaranta ed i primi sette che fanno l’offerta migliore prendono quel calciatore. Non c’era molta fiducia in me, mi sono preso con il minimo di crediti”.

“Questa domenica mi sono schierato, anche se purtroppo ho perso 5-3 perché il mio avversario aveva Immobile in campo. Incredibile, ho fatto 82 punti ed ho perso. Mi schiero sempre comunque, così mi do un po’ di carica in più, sento più responsabilità”.