Atalanta, l’agente di Kjaer perde la pazienza: “la situazione non è più sostenibile”

L’avventura di Simon Kjaer all’Atalanta sembra già giunta al termine. Dopo soli sei mesi il difensore danese lascerà Bergamo. Un’ulteriore conferma arriva dalle parole del suo agente, Mikkel Bekk, in un’intervista al sito danese ‘ekstrabladet.dk’. Un feeling mai sbocciato con Gasperini e alcuni errori che hanno portato alla situazione attuale: “È vero che la situazione non è più sostenibile. Sfortunatamente, non è diventato il matrimonio perfetto come speravamo tra Simon e l’allenatore. E poi è meglio che le parti si separino. Sto lavorando per trovare la destinazione ideale per Simon e spero di poter dare un annuncio presto. Simon ha mercato, molte squadre si sono interessante a lui, un giocatore con il suo curriculum e la sua esperienza ha molte richieste”. Novità attese, dunque, a breve con Spal e Sampdoria in prima fila per Kjaer.