Atalanta, l’arrivo di Czyborra scatena l’ironia dei social: il tweet degli Autogol parla da sé… [FOTO]

In tempi di social l’ironia la fa da padrone. Lo sappiamo bene noi, a cui spesso piace farci un giretto alla ricerca dei messaggi più interessanti, forti o anche simpatici relativamente ad un argomento.

Uno di quelli odierni, in tema mercato, è l’arrivo ufficiale all’Atalanta di Czyborra, a cui nelle nostre pagine abbiamo dedicato anche un approfondimento qualche giorno fa. A contagiare l’ironia da social, però, è il suo cognome. Non sappiamo ancora bene come si pronunci e aspettiamo che inizi a giocare qualche partita per ‘specializzarci’. Ma nel frattempo, onde evitare di sbagliare, possiamo cercare di leggerlo nella maniera più semplice possibile. Così facendo viene fuori un qualcosa che, come detto, ha iniziato a suscitare l’ilarità degli utenti.

A tal proposito, ad alimentare il fenomeno è un tweet degli Autogol, noto canale social molto seguito ed apprezzato. Senza voler aggiungere altro, lo riportiamo testualmente: “Atalanta, ufficiale l’arrivo di Czyborra. Occhio a quando giocherà contro il Torino di Nkoulou”.