Attentato contro l’arbitro, sospeso il campionato: accuse su partite truccate [NOME e DETTAGLI]

Clamoroso episodio che si è verificato nel mondo del calcio, nel dettaglio nelle ultime ore la Federazione calcistica di Cipro ha sospeso tutte le partite di campionato “a tempo indeterminato”, in particolar modo l’arbitro è uscito illeso in un attentato dinamitardo contro l’auto di un collega. Come riporta la polizia locale la detonazione preconfezionata di un dispositivo esplosivo posto sul cofano dell’auto dell’arbitro Andreas Constantinou ha causato ingenti danni. L’episodio è stato definito con “atto di terrorismo” che aumenta la paura nel mondo del calcio e danneggia in generale lo sport ed arriva in seguito ad accuse di scommesse sospette su partite truccate di seconda divisione e coppa. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, un caso analogo era infatti avvenuto anche nel 2014 con attentati contro gli arbitri.