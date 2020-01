Autogol Locatelli, che pasticcio del centrocampista: se la mette dentro da solo [VIDEO]

Autogol Locatelli – Si è da poco sbloccato il secondo anticipo della 20ª giornata di Serie A tra Sassuolo e Torino. Ci ha pensato il centrocampista neroverde. Sì, ma per il Torino. Movimento goffo di Locatelli che, su un tiro di Rincon, si ritrova con il pallone addosso e riesce a metterlo dentro da solo. Pasticcio per l’ex mediano del Milan, la sua squadra adesso è sotto. In basso il VIDEO.