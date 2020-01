Bakambu è del Barcellona, anzi no. Blaugrana per un’ora, poi la beffa in aeroporto [FOTO e DETTAGLI]

Chissà cosa si prova a prendere il volo dalla Cina, con destinazione Barcellona, e con l’idea di essere pronto ad approdare in una delle squadre più forti di sempre. Già. Chissà cosa si prova, poi, dopo aver ricevuto la notizia – prima di partire – che proprio quello stesso Barcellona ci ha ripensato e ha fatto dietrofront. Chiedetelo a Cedric Bakambu, l’uomo con più sangue freddo al mondo. Quel sangue freddo che ha saputo mantenere dopo aver appreso la news, presa con filosofia. La dimostrazione è un tweet apparso sul suo profilo ufficiale: “Transfermarkt, cambia il mio storico trasferimenti aggiungendo: ‘Quasi Barcellona’, per piacere”, si legge.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with “Almost @FCBarcelona” please 😅😂

No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾

See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2

— Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020