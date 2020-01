Balotelli e i ricordi da bambino: “Quando disse alla maestra di doversi togliersi il colore dalla pelle”

Uno speciale dedicato interamente a Mario Balotelli. E’ la scelta del New York Times, che ha deciso di “regalare” un articolo all’attaccante del Brescia. C’è tutto. Dalla giovane età ai suoi trascorsi in giro per l’Europa passando per quella che è sempre stata la sua casa: Brescia ed il Brescia, appunto.

Ma tra i ricordi menzionati dal quotidiano ce n’è proprio uno riguardante il suo periodo da bambino, che racconta forse la sua iniziale, difficile, ‘convivenza’ con il colore della pelle: “L’unico giocatore di colore non solo nella squadra, ma in tutto il campo – si legge – Una volta disse all’insegnante che stava cercando di togliersi il colore dalla pelle, chiedendosi se anche il suo cuore fosse nero”. Alla fine lo stesso articolo si conclude spiegando come Balotelli abbia proprio trovato il suo equilibrio tornando a giocare nella città Natale.