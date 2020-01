Nicklas Bendtner come il Grande Fratello, la sua vita diventa un reality: ecco il documentario sul calciatore

Nel giorno in cui, in ambito calcistico, la notizia più importante diventa l’ufficialità dell’arrivo di un calciatore danese in Italia, precisamente Eriksen all’Inter, un altro danese – che in Italia tutti conoscono – è balzato agli onori della cronaca. Ma, come spesso successo, non per fatti legati alla sua professione, cioè quella di calciatore, ma per eventi extra campo.

Stiamo parlando del ‘Lord’ Nicklas Bendtner, ex tra le altre di Arsenal e Juventus, che dopo l’esperienza poco felice in patria, al Copenaghen, non ha ancora detto addio al calcio. Ma, in attesa di trovare una nuova squadra, si impegnerà in un compito che col calcio avrà poco a che fare. La Discovery Network ha infatti annunciato l’uscita di una sorta di reality che racconterà le vicende dell’attaccante e della fidanzata Philine. Il nome del documentario, non per niente, sarà proprio “Bendtner e Philine”.

Come annunciato dallo stesso giocatore, la vita sua e della consorte verrà ripresa dalle telecamere 24 ore su 24, proprio come il ben noto Grande Fratello. Il reality verrà incentrato su fatti di vita privata tra momenti felici e meno felici. Verranno raccontati frammenti di quotidianità della carriera di Bentdner oltre che i lunghi viaggi della sua dolce metà.“Sia Philine che io – ha detto – siamo abituati a essere al centro dell’attenzione dei media. Molte storie sono scritte su di noi e spesso scopriamo che solo metà della verità emerge. Nel mio libro – un’autobiografia uscita a novembre – parlo degli alti e bassi che hanno modellato la mia vita e la mia carriera finora, e questa serie è una naturale continuazione di quel racconto”.

Il nome di Bendtner, in riferimento all’Italia, non è soltanto da collegare alla sua breve ed infelice esperienza alla Juventus di qualche anno fa. Sul calciatore, che fino alla scorsa stagione militava nel Rosenborg, aveva infatti messo gli occhi questa estate la Reggina, che decise di virare poi su German Denis.