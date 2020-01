“L’importante è che non sei juventino”, Bergomi nella bufera: il ‘fuorionda’ scatena il caos [VIDEO]

Può un semplice video scatenare il caos? La risposta è sì. Nell’era dei social siamo ormai abituati a qualunque cosa. E’ quello che è successo con un filmato riguardante Beppe Bergomi. Il noto commentatore di Sky è stato intercettato a San Siro da un giovane tifoso che lo ha invitato a salutare un suo amico interista a casa. Bergomi, che non si è mai tolto di dosso la maglia nerazzurra pur non giocando più, ovviamente ha accettato. E non ci sarebbe nulla di male, anzi.

Il problema è che “lo Zio” non ha mai fatto mancare critiche e attacchi alla Juventus anche se nel suo ruolo servirebbe imparzialità. Cosa è successo quindi? Il curioso siparietto è proseguito con il tifoso che rivela a Bergomi di essere milanista. Nessun problema per l’ex difensore perché “l’importante è che non sei juventino”. Frase infelice per chi lavora in tv ed è chiamato ad essere neutrale. Il video è diventato virale, anche se appare chiaro che Bergomi ha fatto solo una battuta, e sono fioccate reazioni di ogni tipo. Gli interisti applaudono mentre i fan bianconeri sono arrabbiati e non poco.

Centinaia i commenti. Da “Grande Zio“ o “Giusto così” a “Il problema non è tanto che lo dica e che lo pensi (anzi, è coerente), ma è quando non gli è dato manifestare il suo essere anti juventino (visto il tipo di ruolo che ricopre) e semplicemente NON CE LA FA MAI, risultando schierato nella maniera più goffa, buffa, grottesca” o “Il problema è che Giuseppe spesso commenta le partite Juve. Ovviamente non in modo imparziale… inutile che poi si sforzino a Sky di rimarcare la neutralità dei commentatori. La neutralità nel calcio non esiste e non può esistere”. In basso il VIDEO incriminato.