Bologna, Schouten racconta: “Non riuscivo a camminare. Ho temuto di dover smettere”. Poi svela come nacque il suo nome

Bologna in ripresa dopo un periodo difficile. Una storia che ricalca quella di Jerdy Schouten. Il centrocampista olandese ha vissuto una vita non facile e ora sta rinascendo con i felsinei. Eletto giocatore del mese del Bologna, Schouten si è concesso a “La Gazzetta dello Sport” per raccontare i momenti difficili vissuti.

Da piccolo venne bocciato tre volte ai provini con lo Sparta Rotterdam, poi quel problema fisico alle gambe: «Dopo quei problemi a tibia a polpaccio, il resto è una sciocchezza. Ho avuto paura di dover smettere, ho cercato risposte in sei ospedali diversi. E giravo, con l’appoggio della mia famiglia e degli amici. Faticavo anche ad andare a fare due passi con loro in città. Una tortura. Avevo 19 anni e sul più bello ho temuto di non poter più giocare a calcio. Poi il problema è stato scoperto, fra tibia e polpaccio: ho subìto due operazioni e sono stato fermo quasi un anno. Ero all’Ado e dalle giovanili dovevo passare alla prima squadra. Una botta. Andavo a far fisioterapia anche da solo, volevo riprendermi tutto. Ce l’ho fatta. Da allora la paura non so più cosa sia».

Un nome particolare quello di Schouten: «Di Jordy ce ne erano già troppi, così i miei genitori hanno cambiato la vocale…».

E sul ruolo svela: «Anche l’ala sinistra, il centravanti e il dieci: e facevo una marea di gol. Poi, al Telstar, mi hanno messo davanti alla difesa. Dopo un po’ dissi al mio tecnico che volevo tornare a fare il 10. Non mi ascoltò. “Vedrai che ti piacerà” disse. Aveva ragione. Ma ora vorrei fare più gol».

I modelli nel calcio e non: «Ho imparato molto guardando Fabregas, un modello. Ma da un po’ di tempo ammiro molto Busquets. De Roon? Sì, c’è qualcosa di lui in me: il senso della posizione, il capire dove va la palla e la gestione. Da piccolo giocavo a tennis: dico Federer. Che tecnica…».

Mihajlovic cosa sta insegnando? «Insegna il “Never give up” e che la vita può cambiare in un secondo. A me? Di giocare sempre in verticale, di andare a contrasto più duro che posso».

Fidanzato? «Con Kirsten: qui vivo con lei. Mio padre Henny viene a vedermi ad ogni partita».

Se non avesse fatto il calciatore? «Sarei certamente diventato un consulente finanziario: in matematica ero fortissimo».

L’Europeo o l’Europa col Bologna? «Essere in Italia è già un sogno. Perché scelsi il Bologna? Mi cercavano altre squadre ma quando incontrai i dirigenti la prima volta mi dissero esattamente ciò che poi ho trovato e che avrei voluto. Il prossimo Europeo? Manca troppo poco… L’Europa col Bologna? Giochiamo bene e cerchiamo di vincerne il più possibile: di paura non ne abbiamo…».