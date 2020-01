Bologna unisce, due cuori e una…Torre degli Asinelli: Svanberg e consorte adesso insieme anche in campo

Una storia bella e romantica che arriva da Bologna. Ogni tanto ci sta per stemperare le tensioni dettate da qualche notizia un po’ forte. Vi raccontiamo di Mattias e Alice, due fidanzati che hanno coronato il loro sogno d’amore unendo lavoro e vita privata. Il protagonista maschile di cognome fa Svanberg ed è il centrocampista svedese del Bologna maschile, allenato da Sinisa Mihajlovic, protagonista in Serie A. La protagonista femminile di cognome fa Magnusson ed è il nuovo rinforzo del Bologna Women. Ruolo? Ovviamente centrocampista.

Grazie all’ufficialità dell’acquisto della svedese classe ’98 i due innamorati si sono ritrovati nella stessa città. Un motivo in più per rimanere sotto le due Torri e progettare il futuro insieme. Nel calcio come nella vita. E’ proprio il caso di dire: “Due cuori e una capanna”, anzi “Due cuori e una Torre”.