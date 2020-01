Bani come Penelope, Borini trova il pareggio: Bologna-Verona è 1-1, le pagelle di CalcioWeb

Bologna-Verona – Pareggio tra Bologna e Verona in una delle gare del pomeriggio della ventesima giornata. Nel primo tempo sono i padroni di casa a farsi preferire e ad andare in vantaggio con il tocco ravvicinato di Bani dopo il quasi autogol di Kumbulla. La squadra di Juric reagisce creando una grossa occasione con Rrahmani fermato da Skorupski. Soriano va vicino al raddoppio con un destro fuori di poco. Ad inizio ripresa viene assegnato un calcio di rigore al Bologna per un tocco di mano di Dawidowicz, espulso nell’occasione. Le immagini smentiscono la decisione dell’arbitro che infatti torna sui suoi passi e cancella il penalty. Il Bologna prova a gestire, ma rimane in 10 per il doppio giallo all’autore del gol, Bani. Di Carmine ci prova di testa ma Skorupski è attento. Esordio per Borini con gli scaligeri e proprio l’ex Milan trova il gol dell’1-1 all’81°. Nel finale accade poco.

Bologna-Verona, le pagelle di CalcioWeb

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Tomiyasu 6, Danilo 6, Bani 6, Mbaye 6; Schouten 6 (69′ Poli 6), Dominguez 6 (68′ Paz 5.5); Orsolini 5.5, Soriano 6.5, Sansone 6 (63′ Barrow 5.5); Santander 6.5.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Rrahmani 6.5, Kumbulla 5.5 (26′ Dawidowicz 6), Gunter 5.5; Faraoni 6, Amrabat 6, Veloso 6 (62′ Borini 7), Lazovic 6.5; Pessina 6, Zaccagni 6; Di Carmine 5.5 (91′ Pazzini sv).