La bomba sulla Juventus: “i calciatori rivogliono Allegri, sono stanchi di Sarri”

La Juventus sta disputando una stagione molto importante, la squadra di Maurizio Sarri è in lotta per tre obiettivi: Coppa Italia, Champions League e campionato, può arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. La squadra pensa alla prossima giornata contro la Fiorentina mentre la dirigenza sta valutando eventuali mosse sul fronte mercato. Non sono mancate alcune critiche in considerazioni di alcuni passi falsi della squadra bianconera, in particolar modo nel mirino la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio ma anche il ko contro il Napoli che ha permersso all’Inter di rosicchiare un punto per la corsa salvezza. Nel frattempo arriva una bomba di Enrico Fedele, ex agente di Paolo e Fabio Cannavaro che ha parlato a Il Bello del Calcio su Canale 21.

“I calciatori della Juventus si sono stancati di Sarri, vogliono il ritorno di Massimiliano Allegri. Questa è la verità. Ecco perché il Napoli ha avuto una vita facile contro i bianconeri. Se la Juventus è prima è merito solo dei fuoriclasse all’interno del suo organico”.