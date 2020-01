La bomba di Pellegatti: “scambio di mercato Juventus-Milan”, tifosi rossoneri furiosi

Carlo Pellegatti lancia la bomba di calciomercato, nel dettaglio si parla con insistenza di uno scambio tra Juventus e Milan. Le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi, i bianconeri sono primi e hanno intenzione di confermarsi in zona scudetto, i rossoneri sono in risalita e puntano la qualificazione in Champions League, l’arrivo di Ibrahimovic ha portato gli effetti sperati e sono in arrivo altri innesti per aumentare la qualità di una squadra fino a qualche settimana fa in crisi dal punto di vista mentale e tecnico. Sul suo canale Youtube Pellegatti ha parlato delle voci su un possibile scambio tra Juventus e Milan, i protagonisti sarebbero il portiere Donnarumma ed il centrocampista Emre Can. “Quello che mi arriva da Torino mi lascia perplesso: la Juve lo darebbe anche gratis al Milan ma in cambio di un’opzione per Donnarumma, con uno scambio quasi alla pari. Io sono totalmente contrario ad un’azione del genere, pur stimando Emre Can che sarebbe utile. Donnarumma ha commesso due brutti errori con Cagliari e Udinese ma poi ha realizzato 4-5 interventi decisivi”. La notizia ovviamente ha scatenato la reazione da parte dei tifosi rossoneri, furiosi per una trattativa che non convince. Donnarumma infatti è un calciatore che rappresenta una sicurezza nonostante la giovane età, gli errori fanno parte del percorso di crescita.